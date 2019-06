San Pietro Clarenza Arrestato il sindaco Giuseppe Bandieramonte

Brindisi - sindaco di San Pietro Vernotico ai domiciliari : a breve l'interrogatorio : La piccola cittadina di San Pietro Vernotico, nel Brindisino, è stata travolta da uno tsunami giudiziario senza precedenti, in quanto, come ben si sa, nella mattina di martedì 4 giugno i militari della Guardia di Finanza di Brindisi, in collaborazione con la tenenza locale, hanno tratto in regime di arresti domiciliari l'attuale primo cittadino, Pasquale Rizzo, insieme al precedessore, Maurizio Renna. Con loro è finito in manette anche Luigi ...

Ora all'ombra di San Pietro spunta la "tavolata" buonista : Giuseppe Aloisi Adesso spunta una "tavolata senza muri" all'ombra del Vaticano. Sullo sfondo c'è ancora il tema dell'accoglienza dei migranti I muri, nella narrativa e nella visione di chi si oppone a una linea rigorosa sull'accoglienza dei migranti, svolgono funzioni negative: sono propri di chi vuole limitare gli ingressi. Pensiamo a quanto sia stato osteggiato quello che Donald Trump vuole edificare al confine con il Messico. Può ...

Brindisi - arrestato il sindaco di San Pietro Vernotico : è accusato anche di bancarotta : Svolta clamorosa nell'inchiesta per il fallimento della società Fiscalità Locale S.r.l. partecipata del comune di San Pietro Vernotico, piccola cittadina dell'hinterland Brindisino. Questa mattina infatti la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone: si tratta del sindaco, Pasquale Rizzo, dell'ex primo cittadino della passata amministrazione Maurizio Renna e di Luigi Conte, all'epoca dei fatti ...

Arrestati sindaco ed ex di San Pietro Vernotico : "Portarono al fallimento la società di riscossione delle tasse" : Insieme a lui ai domiciliari l'ex primo cittadino e il presidente della società. In totale indagate 11 persone. Sequestrati beni per 200mila euro. L'inchiesta della guardia di finanza

Brindisi - arrestati sindaco di San Pietro Vernotico e il suo precedessore. Dieci indagati - accuse anche di corruzione : Hanno consapevolmente portato al fallimento la società locale di riscossione tributi, ma non solo. Perché durante l’inchiesta sono stati ricostruiti anche episodi di corruzione, soldi versati dai cittadini finiti sui conti di funzionari pubblici e addirittura il furto della fascia tricolore e di alcuni quadri dal Comune. Per questo, sono stati arrestati il sindaco di San Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, eletto con una lista civica di ...

Roma : drone fuorilegge in zona San Pietro - denunciato turista per volo non consentito : Un cittadino degli USA di 18 anni, a Roma per turismo, è stato fermato dai carabinieri della Stazione Roma San Pietro, impegnati nei quotidiani controlli e vigilanza preventiva nell’area, dopo che il suo drone è stato avvistato sopra via della Conciliazione. Il pilota identificato poco dopo dai militari nella vicina via Rusticucci è stato a far atterrare immediatamente il velivolo che successivamente è stato sequestrato. Successivamente il ...

Turista fa volare drone nell’area di San Pietro - denunciato : Turista statunitense fa volare drone nell'area di San Pietro e viene denunciato dai carabinieri. I militari, impegnati nei quotidiani controlli e vigilanza preventiva nell'area di San Pietro, hanno avvistato un drone in volo sopra via della Conciliazione. Subito e' stata effettuata una ricerca per identificare la persona che lo stava pilotando. Poco dopo, i carabinieri hanno fermato un cittadino statunitense di 18 anni, a Roma per turismo, ...

Terremoto Reggio Calabria - scossa di magnitudo 3.4 a San Pietro di Caridà : Nuova scossa di Terremoto, dopo lo sciame sismico di qualche giorno fa, con epicentro a San Pietro di Caridà, al confine tra la provincia di Reggio e quella di Vibo. L'ipocentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità con magnitudo 3.4. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione.

San Pietro di Caridà. Nuova scossa di terremoto : La terra ha tremato ancora sabato mattina nella piana di Gioia Tauro. Si è registrata una Nuova scossa di terremoto,

Avellino. Tredicenne pestato a Sangue nei bagni del Convitto Nazionale Pietro Colletta : Avellino è sotto choc. Un Tredicenne è stato pestato a sangue nei bagni di una scuola media di Avellino, riportando

Domani a San Pietro a Modica i funerali di Padre Lorefice : Saranno celebrati Domani, 30 maggio alle ore 15.30, nella Chiesa di San Pietro a Modica, i funerali di Padre don Carmelo Lorefice

Ruben Santopietro : chi è? – Biografia : Scopriamo insieme chi è Ruben Santopietro, imprenditore digitale ed esperto di online marketing, in questo articolo una breve Biografia. Ruben

Inter - da ottobre nuova Academy a San Pietroburgo : A ridosso di Inter-Empoli, ultima partita dei campionato, una rappresentanza della nuova Inter Academy St. Petersburg ha vissuto una due giorni a stretto contatto con squadra e società. In attesa del fischio d’inizio del match, che ha garantito ai nerazzurri l’accesso alla prossima Champions League, gli ospiti russi hanno partecipato all’evento di fine stagione con […] L'articolo Inter, da ottobre nuova Academy a San ...

Terremoto - 4 scosse a San Pietro di Carida : una di magnitudo 3.6 : Quattro scosse di Terremoto sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a San Pietro di Caridà, a Reggio Calabria