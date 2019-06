Sambo | European Games 2019 | i convocati dell’Italia Tre azzurri in gara in Bielorussia

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Glidi Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: ilsarà protagonista nelle giornate di sabato 22 e domenica 23, quando saranno in palio 18 titoli, per i quali concorreranno 144 atleti. Anche l’Italia sarà presente in questa disciplina con tre atleti ai nastri di partenza. Punta di diamante della spedizione azzurra sarà certamente Alice Perin, atleta dell’AccademiaItalia, seconda ai Mondiali di Sochi nel 2017 nella categoria dei -64 kg. Al suo fianco due uomini, ovvero il classe 1986 Mattia Galbiati (68 kg) ed il classe 1988 Alessio Miceli (82 kg). Di seguito l’elenco completo dei 3italiani: GALBIATI MATTIA MICELI ALESSIO PERIN ALICE roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

OA_Sport : Sambo, European Games 2019: i convocati dell’Italia. Saranno tre gli azzurri in gara in Bielorussia -