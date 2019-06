Salvini:governo avanti se arrivano i sì

"Abbiamo lavorato bene per 11 mesi, cominciando a mantenere parecchi degli impegni presi con gli italiani. Rimane tanto da fare e io sono convinto che se torneranno a prevalere i sì ilva". Cosìa Mattino 5. "In campagna elettorale sono volate parole grosse.Io mi sono tappato le orecchie. Ho guardato. Non sono permaloso". Parlando dell'oltre 34% della Lega alle Europee: "Penso che gli italiani abbiano votato per il futuro e la crescita e gli investimenti. Erano arrivati troppi no", sostiene.(Di giovedì 6 giugno 2019)