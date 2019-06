Salvini si sente padre degli italiani | Sala commenta | ' Non lo vorrei neanche come zio'

Otto e mezzo - a chi fa bene la guerra nucleare in diretta tra Salvini e Gruber : ascolti (e voti) - la sentenza : Con Matteo Salvini ospite della non proprio amica Lilli Gruber non volano solo gli insulti, ma anche gli ascolti. Il ministro dell'Interno ha portato, ieri, 5 giugno, a Otto e mezzo ben 1.849.000 spettatori, alzando lo share all'8,3%. A riferirlo sono i dati Auditel, gli stessi che per la sera prima

Matteo Salvini contro i giudici delle sentenze sgradite : Salvini contro i magistrati ‘sgraditi’. Sono due gli attacchi, uno sferzato in prima persona dal ministro, a Foligno, e uno invece emanato attraverso il Viminale, contro i giudici che si sono occupati di immigrazione. Nel mirino contro le decisioni dei tribunali di Bologna e Firenze sulle cosiddette “zone rosse” e sull’iscrizione all’anagrafe di alcuni cittadini stranieri. Il ministero guidato da Salvini ...

Rixi condannato presente dimissioni da viceministro. Salvini : “Accetto per tutelare il governo” : Il viceministro Edoardo Rixi, pochi minuti dopo la condanna, ha presentato le dimissioni da viceministro. Matteo Salvini le ha accettate immediatamente e in una nota ha scritto: “Ringrazio Edoardo Rixi per l’incredibile lavoro svolto fino ad ora. Da tempo ho nelle mani le sue dimissioni, che accetto unicamente per tutelare lui e l’attività del governo da attacchi e polemiche senza senso. Oggi stesso lo nomino responsabile ...

Rixi - è il giorno della sentenza. Siri : “Salvini non accetterà sue dimissioni”. Di Battista : “Impensabile una crisi” : È il giorno della sentenza per il sottosegretario ai trasporti Edoardo Rixi e per gli altri 18 imputati accusati con lui di peculato nel processo per le “spese pazze” in regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto per l’esponente della Lega 3 anni e 4 mesi e, in caso di condanna, si aprirebbe un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza. Il contratto di governo infatti parla chiaro: ...

Ma vuoi vedere che Salvini non si sente più amato? : Da Piazza del Duomo è partita l’Opa finale di Matteo Salvini sulle elezioni europee. E’ stata una manifestazione potente, non fosse altro che per le dimensioni, che pongono una sfida ai suoi avversari. Potente anche nei simboli, non fosse altro che per la forza irradiata dalla statuaria figura di Marine Le Pen che, con la sua apertura di braccia di almeno due metri, sa bene interpretare la forza delle figure femminili ...

Salvini day - manifestazione Lega a Milano/ Video : presente Le Pen - Di Maio attacca : manifestazione Lega, a Milano è il Salvini day: presenti alleati sovranisti, attesa anche Marine Le Pen. Ma Di Maio: 'Non vogliono bene all'Italia'

Elezioni europee - sfida su Facebook : Salvini spende più di tutti - M5S (quasi) assente : Operazione trasparenza su Facebook: è ora possibile consultare le campagne politiche sponsorizzate dai partiti in lizza, scoprendo quanto è stato stanziato per ciascun post, da chi, per raggiungere quale pubblico...

Di Maio a Salvini : "L’Italia ha già avuto uomini soli al comando e non ne sente la mancanza" : Continuano le frizioni nella maggioranza, con il continuo botta e risposta tra Lega e M5s, quando mancano ormai pochi giorni alle elezioni europee del 26 maggio che avranno inevitabilmente conseguenze sugli equilibri di governo. Il leader pentastellato Luigi Di Maio torna ad attaccare, senza nominarlo, Matteo Salvini: "Di uomini soli al comando ne abbiamo già avuti e in Italia non ne sentiamo la mancanza".La dura presa di posizione di Di Maio ...

Matteo Salvini e l’assenteismo : “Io risolvo i problemi del Paese - da Marte o dal Viminale” : Matteo Salvini ha risposto a chi lo criticava di scarsa presenza al Viminale: "Mi pagano lo stipendio gli italiani per risolvere i problemi e contrastare il crimine - ha detto il ministro dell'Interno - Di stare sigillato 15 ore in ufficio non ho voglia. Se risolvo problemi e lo faccio da Marte o dal Viminale cosa cambia?".Continua a leggere