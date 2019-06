Salvini | non farò parte di governo che alza tasse | se italiani lavorano pagano debito 2

La7 - lite tra Salvini e Gruber. “Mi avete dato del razzista”. ” Qui mai epiteti. Non mi costringa a toglierle l’audio” : Botta e risposta in diretta su Otto e mezzo (La7) tra Lilli Gruber e Matteo Salvini. Il ministro, che si trovava in collegamento, non ha gradito la domanda della conduttrice che chiedeva le tempistiche di un incontro tra lui e il leader dei 5 Stelle: “Di Maio chiede a gran voce un vertice, lo sta snobbando? Oppure la campagna elettorale le ruiba tutto il tempo?”. A quel punto il titolare del Viminale ha sbottato: “Ancora con ...

Salvini : "I fiori alla Gruber? Non gliel'ho mandati. C'è tempo" : “Stasera mi collego con la Gruber, mi chiederà dei fiori che non gli ho mandato”. Così Matteo Salvini, al termine del suo comizio a Foligno. “E io glieli manderò, più o meno, c’è tempo...”, ironizza il ministro dell’interno.Il botta e risposta sui fiori è iniziata il 7 maggio. “Non ho mica voglia ma domani devo andare dalla Lilli Gruber, simpatia portami ...

Procedura infrazione Ue - Salvini non indietreggia : 'Sono sicuro che ci rispetteranno' : Era già accaduto alla fine del 2018, la situazione pare riproporsi adesso. L'Italia rischia di andare al braccio di ferro con l'Unione Europea riguardante la situazione dei conti dello Stato Italiano. Oggi la possibilità che da Bruxelles parta una Procedura d'infrazione per eccesso di debito sembra essere davvero elevata. La lettera di risposta partita da Roma e che avrebbe dovuto dare risposta alla richiesta di informazioni sul perché negli ...

Salvini : in Europa per difendere lavoro italiani - non chiediamo soldi ad altri : Ascoli Piceno – “Noi non vogliamo andare in Europa a chiedere i soldi degli altri, noi vogliamo la dignita’ ed il diritto al lavoro per gli italiani”. Lo dice da Ascoli il vicepremier Matteo Salvini, tornato nel capoluogo piceno per sostenere la candidatura di Marco Fioravanti in vista del ballottaggio del 9 giugno. “Non abbiamo bisogno di altri che ci paghino il debito- aggiunge il ministro dell’Interno sul ...

Matteo Salvini : “Non c’è scelta - taglierò le tasse finché non si dimezza la disoccupazione” : Matteo Salvini ha annunciato di sentire parole positive su "flat tax e autonomie", spiegando di vedere "la riduzione delle tasse come l'unico modo per far tornare a crescere il Paese". Secondo il ministro dell'Interno "bisogna ridiscutere i vincoli europei che stanno portando l'Italia alla disoccupazione e alla precarietà".

Fratelli rom d'Italia - la lezione di De André (e non solo) per Salvini e Di Maio : Quello che so sui rom, il popolo romanì, l’ho imparato per lo più dalla musica, dalla cultura e non dalla strada, né dai pregiudizi della gente, istillata da politici che da sempre mettono persino la discriminazione nel paniere degli strumenti utili a raccattare voti.Così, anche il 2 giugno, data in cui si festeggia la Repubblica italiana, è diventato tappeto di scontro istituzionale. Grave perché ...

Nella scuola italiana l'inclusione è la normalità (ma Matteo Salvini fa finta di non saperlo) : Fuori impazza la propaganda del governo contro stranieri e minoranze di ogni tipo. Ma dentro le aule l’integrazione è ormai routine quotidiana. E la normalità è fatta da tante diversità

Salvini : "Non voglio ministri in più ma accelerare sul programma" : Matteo Salvini dopo la tregua di governo siglata con Luigi Di Maio, tregua armata presto destinata a infrangersi secondo Silvio Berlusconi, precisa che nonostante i rapporti di forza nella maggioranza si siano capovolti dopo le Europee, lui non vuole qualche poltrona in più ma fatti. "Avevo chiesto un voto per provare a cambiare l'Europa, non ho certezze ma almeno do battaglia. Non ho chiesto il voto agli italiani per portare tre ministri o ...

Salvini : non chiedo poltrone ma bisogna accelerare sulle riforme : "?bisogna accelerare sull'attuazione del contratto di governo e di quello che serve agli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Radio Anch'io su Radio Uno. "Avevo chiesto agli italiani un voto per provare a cambiare l'Europa - ha affermato Salvini - e non per portare a casa tre ministri. Io non chiedo mezza poltrona in più, chiedo di accelerare sul taglio delle tasse, sulla riforma della ...

Salvini : "Non chiedo poltrone ma cose" : 8.26 "Bisogna accelerare sull'attuazione del contratto di governo: taglio delle tasse,riforma della scuola e della giustizia, autonomia. Avevo chiesto un voto per provare a cambiare l'Europa,non ho certezze ma almeno do battaglia. Non ho chiesto il voto per portare tre ministri o sottosegretari in più. Non vendo certezze ma coraggio e idee chiare".Così Salvini a Radio Anch'io su radio Rai Dl sicurezza bis?"E' pronto,sarà approvato in ...

Matteo Salvini - l'idea di un Conte bis per non tornare subito al voto : Si fa largo nel Carroccio l'idea di un Conte bis. Matteo Salvini vuole dettare l'agenda del governo, nel caso anche aggiornando il contratto con i 5 Stelle. E quindi passando per quella "condivisione di responsabilità" auspicata dal presidente del Consiglio, che è poi il rimpasto. "Sia chiaro, noi m

Salvini accerchiato non stressa e chiede un riequilibrio nel governo : Non stressa una situazione già parecchio confusa e che solo oggi ha visto qualche schiarita. Matteo Salvini in mattinata riceve una telefonata “lunga e costruttiva”, così viene definita da entrambe le parti, da Luigi Di Maio. È un primo passo verso la tregua del dopo voto, anche se dal Carroccio sottolineano che i toni offensivi utilizzati dal capo M5s nell’ultimo mese di campagna elettorale non sono stati ...

Da Tria due messaggi per Salvini 'Non c'è bisogno di sforare - basta debito per i giovani' : I rapporti tra l'Europa e l'Italia, da quando si è insediato il governo gialloverde, sono spesso stati burrascosi. In particolare, in chiusura di 2018, si era praticamente arrivati allo scontro poiché la Commissione Europea non aveva alcuna intenzione di concedere un incremento del debito italiano per assicurare le coperture per Quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Alla fine si trovò un'intesa che, però, è stata messa in discussione da una ...

Santoro ironico con Salvini : 'La scongiuro - usi la ruspa : non mi fanno lavorare' : Matteo Salvini ha da tempo riservato un particolare occhio di riguardo a ciò che è accaduto ed accade in Rai. Si augurava che, in un certo senso, il nuovo corso dirigenziale potesse portare sensibili novità nelle scelte editoriali. Ad infastidirlo c'erano principalmente due cose: il fatto che, in prima serata, trovassero spazio conduttori, come Fabio Fazio, politicamente e apertamente schierati dalla parte opposta dalla Lega e, soprattutto, che ...