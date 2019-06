Salvini | Miei figli 60 milioni di italiani Ma su Twitter #60milionimenouno

Matteo Salvini : "I miei figli sono 60 milioni di italiani". E Beppe Sala : "Non lo voglio nemmeno come zio" : "I miei figli sono 60 milioni di italiani" ha detto Matteo Salvini commentando la procedura d'infrazione minacciata da Bruxelles. Ma Giuseppe Sala non ci sta: "Non lo vorrei neppure come zio" ha replicato immediatamente. Il sindaco di Milano sembra non aver gradito la battuta del vicepremier che dic

Salvini : “Clima di intolleranza nei miei confronti. Striscioni? Non ne ho visto nemmeno uno” : “C’è un clima di intolleranza nei miei confronti e nei confronti della Lega, ma ho le spalle larghe. Striscioni a Milano? Non ne ho visto nemmeno uno”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano per la manifestazione coi leader dei partiti europei che aderiscono al Movement for a Europe of Nations and Freedom in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L'articolo Salvini: “Clima di ...

Di Maio : "Spuntano tangenti ovunque". Salvini : "Ho fiducia nei miei uomini" : La campagna elettorale in vista delle elezioni europee si sta intensificando e la cronaca offre continui spunti alle forze politiche per tirare l'acqua al proprio mulino. È il caso, in ordine di tempo, dei nuovi arresti per tangenti e corruzione elettorale legati alla Lega di Matteo Salvini e il vicepremier Luigi Di Maio è saltato subito all'attacco.Il leader di M5S ha fatto un discorso più ampio, non concentrandosi soltanto ...

Arrestato sindaco leghista di Legnano. Salvini : “Non commento - fiducia nei miei e nelle indagini : I Finanzieri del Comando provinciale di Milano, su disposizione della procura di Busto Arsizio, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, del vice sindaco dello stesso Comune, Maurizio Cozzi, e dell'assessore alle Opere Pubbliche, Chiara Lazzarini. A Fratus e Lazzarini sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre l'ordinanza nei confronti di Cozzi e' di ...

Di Maio : "Spuntano tangenti ovunque"<br>Salvini : "Ho fiducia nei miei uomini" : La campagna elettorale in vista delle elezioni europee si sta intensificando e la cronaca offre continui spunti alle forze politiche per tirare l'acqua al proprio mulino. È il caso, in ordine di tempo, dei nuovi arresti per tangenti e corruzione elettorale legati alla Lega di Matteo Salvini e il vicepremier Luigi Di Maio è saltato subito all'attacco.Il leader di M5S ha fatto un discorso più ampio, non concentrandosi soltanto sugli eventi ...

Arresti Legnano - Di Maio : “La scelta è tra noi e la nuova tangentopoli”. Salvini : “Ho fiducia nei miei uomini e nei magistrati” : Lo scandalo per tangenti in Lombardia non travolge solo la politica locale. Dopo che l’inchiesta Piazza pulita ha disposto i domiciliari per il sindaco del Carroccio di Legnano e la sua assessora, mentre il vice di Forza Italia è finito in carcere, arrivano i commenti dei due vicepremier impegnati negli ultimi giorni di campagna elettorale per le Europee. Il primo a commentare è stato il vicepremier M5s Luigi Di Maio: “Sono molto ...