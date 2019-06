Salvini e i «60 milioni figli»  da sfamare | polemica in Rete Sala | neanche come zio Video

Matteo Salvini : “Io ho 60 milioni di figli - se gli italiani hanno fame devo dargli da mangiare” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta la procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con una metafora: "Se mio figlio ha fame e mi chiede di dargli da mangiare secondo voi io rispetto le regole di Bruxelles o gli do da mangiare? Secondo me viene prima mio figlio, i miei figli sono 60 milioni di italiani".Continua a leggere

Cgil - Landini : “Salvini? Siamo 5 milioni - ci quereli tutti. Faccia meno gazzarra e affronti i problemi nel merito” : “Salvini vuole querelare 5 milioni di iscritti? Ci quereli tutti ma non svii la discussione. La Cgil non ha mai detto che Salvini fosse mafioso o corrotto. Ha detto che quei provvedimenti sono sbagliati, cosa che è sotto gli occhi di tutti. L’ha detto anche Cantone che Siamo di fronte al rischio concreto di infiltrazione mafiosa cambiando quelle norme”. Cosi il leader Cgil, Maurizio Landini replica così al vicepremier Salvini ...

Salvini cattura 1 - 5 milioni di voti del M5S - Di Maio abbandonato da sei grillini su 10 : Un voto che stravolge la cartina politica del Paese. E che ci racconta una società italiana diversa, cambiata nelle sue viscere e nei suoi istinti. In solo un anno. A prima vista potrebbe non sembrare così: M5S e Lega, i due partiti al governo, mantengono la maggioranza assoluta del consenso dei votanti (il 51,4% ha scelto i gialloverdi). Ma ribalt...

Salvini sottrae quasi due milioni di voti a Di Maio : l'analisi delle europee di Ixè : quasi un elettore su quattro, tra quelli che hanno votato Lega alle europee, alle politiche del 2018 aveva espresso il suo consenso nei confronti del Movimento 5 stelle. È il dato più rilevante che emerge dall’analisi dei flussi di voto fatta da Ixè per Huffpost all’indomani delle elezioni europee.La Lega, grande vincitore di questa tornata elettorale, ha ottenuto il 34%, che equivale a 9.144 milioni di voti. Tra ...

Europee 2019 - oltre 2 milioni di voti per Salvini : è il più votato anche in Sicilia. Berlusconi eletto con 527mila preferenze : oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi torna a sedere in Parlamento dopo la decadenza, ma questa volta a Bruxelles grazie a 527mila preferenze. Tra i più votati del Pd c’è l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Tra i 5 stelle l’europarlamentare ...

Lega 49 Milioni - arriva l’accusa che non ti aspetti ai danni di Salvini : Salvini è stato nominato per la vicenda dei 49 Milioni della Lega, da Roberto Maroni «Cosa accadrà dopo il 26 maggio? Si chiuderà la Seconda Repubblica. Come la Democrazia Cristiana di fatto sparì dopo le elezioni del ’94, così potrebbe succedere a Forza Italia dopo le europee. Giancarlo Giorgetti ha un ruolo strategico, è l’uomo delle relazioni … Continue reading Lega 49 Milioni, arriva l’accusa che non ti aspetti ai danni di ...

Salvini contestato in piazza a Lecce : "Resitituisci i 49 milioni". Ma la Provincia (a guida Pd) : 'Benvenuto' : Fischi, urla, cori da stadio shanno accompagnato il comizio del leader della Lega in piazza sant' Oronzo a Lecce. Striscione di benvenuto sulla sede della Provincia

Lega - Renzi contro Salvini : “I 49 milioni sono serviti per pagare la sua scandalosa propaganda. Ministro - querelami” : Alla prima assemblea dei ‘Millennials’ aperta da Matteo Renzi c’è anche il ragazzo che ha Salerno, con la scusa di un selfie, chiese a Matteo Salvini dei 49 milioni della Lega. “Secondo me li ha lui” si è lasciato sfuggire il senato dem, riferendosi al Ministro dell’Interno. “Ho detto che una parte di quei soldi è andata a finanzaire il mostro che lui chiama ‘la bestia’. Ma il leader ...

Il monologo di Crozza che sfotte Salvini : “Metto all’asta una rara foto di lui al Ministero - base d’asta : 49 milioni di euro” : Nel monologo di apertura di Fratelli di Crozza, in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza con la consueta ironia paragona un’opera del grande Monet con una rara foto di Matteo Salvini in ufficio: “Guarda che meraviglia questo è Claude Monet. È un quadro della serie de i Covoni ed è stato venduto questa settimana da Sotheby’s per 98 milioni di euro. È un dipinto preziosissimo, e allora anch’io vorrei mettere all’asta un’opera unica: un rarissimo ...

Renzi attacca : “Ecco come Salvini ha usato i 49 milioni di euro” : Matteo Renzi torna di nuovo alla carica. In una intervista rilasciata a Repubblica, torna a picchiare duro Matteo Salvini, parlando anche del modo in cui, a suo avviso, sarebbero stati usati i “famosi” 49 milioni di euro. “Da decenni chi sta al Viminale tranquillizza gli italiani, oggi il ministro dell’interno spende soldi della Lega su Facebook per pubblicizzare su target di minorenni video che sono finalizzati a inquietare ...

Un altro ragazzo beffa Matteo Salvini con un selfie : “Dove sono i 49 milioni della Lega?” : Ennesima beffa per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che, con la scusa di un selfie, è stato ripreso da un giovane attivista del Partito Democratico a Salerno che gli ha chiesto: "Dove sono i 49 milioni?". La risposta ironica e diretta del numero uno della Lega è arrivata subito: "Ce li hai tu".

Salvini si aspetta il selfie - ma il giovane dem lo sorprende : “Ministro - dove sono finiti i 49 milioni?”. E lui reagisce così : Dopo il comizio a Salerno, come di consueto Matteo Salvini si è fermato per i selfie coi sostenitori. A un certo punto gli si è avvicinato un ragazzo, Giancarlo Cirillo, che fa parte dei Giovani Democratici della città campana. E al posto dello scatto, mentre registra la scena, chiede al vicepresidente del Consiglio leghista: “Ministro, ma dove sono i finiti i 49 milioni?“. Il caso ricorda, seppure in parte diverso, quello del ...

Migranti - Oxfam : “Dl Salvini farà perdere 15mila posti di lavoro e costerà allo Stato 200 milioni in ammortizzatori sociali” : Il ridimensionamento del sistema di accoglienza diffusa dei Migranti, conseguenza del decreto Salvini, farà perdere 15mila posti di lavoro entro l’anno e il taglio dei cosiddetti 35 euro porterà a un decadimento complessivo del servizio, le cui conseguenze ricadranno sui territori. E’ l’allarme lanciato da Oxfam. Secondo l’Anci, sono circa 36mila gli operatori impiegati nei centri di tutta italia. Poi ci sono le persone ...

Pace fiscale - 1 - 3 milioni di adesioni. Salvini vuole riaprire i termini della rottamazione : Oltre 1,3 milioni di adesioni alla Pace fiscale. E di queste più di mezzo milione viaggia sul web. A poche ore dalla scadenza del termine del 30 aprile è il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, a fornire il bilancio della rottamazione ter delle cartelle e del “saldo e stralcio”, ossia la definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per chi è in grave difficoltà economica...