Salvini-Di Maio:governo deve proseguire

Per Di"ilandare avanti":così una nota di M5S e Lega in cui si spiega che i due si sono incontrati per fare il punto sulle priorità da realizzare in tempi brevi e per riavviare un dialogo costruttivo con l'Europa che rimetta al centro "gli italiani,dopo anni di governi passivi". Tra gli obiettivi,l'abbassamento delle tasse "prioritario per il rilancio del Paese"."Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell'economia", continua la nota.(Di giovedì 6 giugno 2019)