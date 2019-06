Salvini-Di Maio | incontro a Palazzo Chigi | non si parlavano da settimane «Il governo

Salvini-Di Maio - vertice della pace : taglio delle tasse in agenda. «Da M5S ho sentito dei sì» : «Il governo deve andare avanti». Lo scrivono in una nota congiunta, quasi fosse un imperativo categorico. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono. Il primo faccia a faccia di cui si...

L'incontro tra Salvini e Di Maio e le nuove promesse sulle tasse : DALL'ITALIA Salvini e Di Maio promettono di abbassare le tasse. “E’ una priorità per il rilancio del paese”, hanno scritto Lega e M5s in una nota congiunta dopo un incontro “positivo e cordiale” tra i due vicepremier a Palazzo Chigi. “L’Italia deve produrre un piano credibile per ridurre il rapp

Salvini-Di Maio - vertice della pace ma si naviga a vista : taglio delle tasse in agenda : «Il governo deve andare avanti». Lo scrivono in una nota congiunta, quasi fosse un imperativo categorico. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si vedono. Il primo faccia a faccia di cui si...

Belve (Nove) - Maria Giovanna Maglie : “A Raiuno mi voleva Salvini - Di Maio ha chiesto la mia testa. Mi hanno esposto inutilmente” : “Sapevo che la proposta di condurre la striscia che fu di Enzo Biagi dopo il Tg1 delle 20 sarebbe andata male anche se Salvini mi voleva. Tutti i Cinque stelle fino a Di Maio hanno chiesto la mia testa”. La giornalista Maria Giovanna Maglie, ospite di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani, in onda su Nove venerdì 7 giugno alle 22.45 commenta la proposta, poi finita nel nulla, che la Rai, all’inizio dell’anno, le aveva ...

Governo : incontro "positivo" tra Salvini e Di Maio : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati a Roma.È quanto riferiscono fonti governative leghiste. L'incontro è avvenuto a Palazzo Chigi nel primissimo pomeriggio. "È stato un incontro positivo" hanno fatto sapere le stesse fonti. Era da settimane che i due leader non si incontravano, sin dalla campagna elettorale per le europee, quando i rapporti erano precipitati ai minimi termini.

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : "Governo va avanti - ora giù le tasse" : "Il governo deve andare avanti" si legge in una nota congiunta diffusa da 5 Stelle e Lega alla fine dell’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nel vertice a due è stato fatto, si fa sapere, il punto sull’azione di governo e sulle priorità del breve e brevissimo periodo tra cui quella di riavviare un dialogo positivo con l'Ue che abbia al centro "gli italiani, dopo anni di governi passivi". Tra ...

Di Maio incontra Salvini : ” il governo va avanti” : Soddisfazione da parte di Luigi Di Maio dopo l’incontro di oggi pomeriggio con Matteo Salvini. Il governo va avanti. I due si sono incontrati a Campobasso per un incontro elettorale in vista del ballottaggio di domenica prossima: saranno opposti il candidato sindaco del M5S e quello della Lega. Ecco le parole di Di Maio: ”Il governo va avanti, con Salvini un incontro molto positivo. Si va ...

Matteo Salvini - la frase sulle foto con Silvio Berlusconi che spiega la sua alleanza con Luigi Di Maio : Matteo Salvini non è solo il leader indiscusso della Lega, ma anche della comunicazione politica. E per esserlo il ministro dell'Interno fa conto su molti trucchi del mestiere: "Quando mi vedo nelle foto con gli altri leader del centrodestra, con Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, mi sembro vecchio

La non fusione tra Fca e Renault e l'incontro tra Salvini e Di Maio : Draghi sui minibot: "O sono moneta o sono debito". Insomma, non ci sono terze vie, tranne una, che aggiungiamo per farvene parlare a cena: sono una idiozia e anche pericolosa. E poi, costretto dalle domande sull'Italia, deve nuovamente parlare di un singolo paese e spiegare che il problema di Palazz

L’incontro blindato tra Salvini e Di Maio dopo settimane di tensioni : i due leader a Palazzo Chigi : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha lasciato il suo appartamento romano intorno alle 15.30 dicendo che sarebbe andato al Viminale e invece si è recato a Palazzo Chigi, per un colloquio con il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Al termine delL’incontro entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio, circa un’ora dopo, senza rilasciare dichiarazioni. Di Maio, infatti, è atteso a Campobasso e Salvini a Prato. L'articolo ...

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : "Nessun vertice con Conte domani" : I due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi per una riunione privata a proposito della quale nessuno dei due ha voluto rilasciare un commento. Il faccia a faccia tra i due leader politici, il primo dopo le elezioni europee e le frecciatina che si sono susseguite nei giorni successivi, si è svolto mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che lunedì ha lanciato una ...

Salvini-Di Maio - incontro a Palazzo Chigi : «Il governo va avanti - ora giù le tasse» : Il leader della Lega smentisce però l’ipotesi di un vertice a tre con Conte già domani, al ritorno del premier dal Vietnam: «Sarò a Firenze, Bergamo, Monza...»

Salvini-Di Maio : governo deve proseguire : 17.45 Per Di Maio e Salvini "il governo deve andare avanti":così una nota di M5S e Lega in cui si spiega che i due si sono incontrati per fare il punto sulle priorità da realizzare in tempi brevi e per riavviare un dialogo costruttivo con l'Europa che rimetta al centro "gli italiani,dopo anni di governi passivi". Tra gli obiettivi,l'abbassamento delle tasse "prioritario per il rilancio del Paese"."Servono misure straordinarie e nessun aumento ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - primo incontro dopo settimane di insulti : fonti - cosa è accaduto : Finisce il grande inverno? dopo settimane di gelo, attacchi, insulti e soprattutto silenzio, tornano ad incontrarsi e dunque a parlarsi Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il faccia a faccia tra i due vicepremier si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Chigi: un confronto durato circa un'ora, al termine de