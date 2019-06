Salvini anticipa blitz polizia | procuratore di Monza chiede silenzio stampa

blogo

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il ministro dell’Interno esulta per gli arresti e ildella Repubblica dilo richiama al. Matteooggi hato un (fin qui presunto)dellache avrebbe portato a 11 arresti in Brianza per varie accuse, dal tentato omicidio allo spaccio di droga fino al porto e detenzione di armi.La viva soddisfazione del vicepremier è stata stoppata dalsecondo cui "l'anticipo della notizia mette a rischio il buon esito dell’operazione". La procura di, nell’invocare il, precisa che "a tempo debito saranno fornite tutte le informazioni del caso".Non è la prima volta checi casca. A dicembre scorso fece irritare ildi Torino Armando Spataro annunciando degli arresti di cittadini stranieri aappena iniziato. Ma è successo anche nelle scorse ore con il ministro dell’Interno che, come ...

SkyTG24 : Prato, Salvini anticipa arresti dei carabinieri: Procura irritata - Ettore_Rosato : Non si trattiene, come i bambini con un segreto. Mentre era in corso un’operazione per l’arresto di alcuni cittadin… - nuvoleesole : RT @CesareDTrocchio: “Presi 10 cinesi”: #Salvini anticipa gli arresti a #Prato ma l’operazione è ancora in corso, la Procura ‘irritata’. No… -