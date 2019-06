Salute | bullismo e dipendenze i mali di Milano | c’è lo psicologo di quartiere

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019)e nuove, ma anche disturbi dell’apprendimento, stress da lavoro con ansia e attacchi di panico, violenze di genere, difficoltà di integrazione e problemi legati all’invecchiamento. Questi idi‘mappati’ dagli esperti che, dal 2015, sono scesi in campo nelle varie aree della città per consulenze gratuite nell’ambito di diversi progetti sperimentali. L’Ordine degli psicologi della Lombardia (Opl) ha incontrato quasi 7 mila cittadini e oggi annuncia l’arrivo dello ‘di’, un nuovo servizio progettato insieme al Comune e ai suoi 9 Municipi. In ogni, presso gli spazi WeMi del Municipio di riferimento – spiega l’Opl – è disponibile un professionista selezionato dall’Ordine al quale le persone possono rivolgersi gratuitamente per parlare sia di problemi ...

GevorgZara : RT @EnricoGaido: @Blackym3w @IAmJamesTheBond @a_meluzzi Ti piace parlare di bullismo quando vedi il colore bianco e di razzismo quando vedi… - EnricoGaido : @Blackym3w @IAmJamesTheBond @a_meluzzi Ti piace parlare di bullismo quando vedi il colore bianco e di razzismo quan… -