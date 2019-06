Sabatini | “Favoriscono il Napoli | che ingiustizia”

forzazzurri

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sandro, giornalista di SportMediaset, è intervenuto nel corso di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda su Radio Sportiva. Ecco le sue dichiarazioni in merito: “Ho letto che con il Decreto crescita c’è una tassazione ancora più agevolata per le aziende del Sud. Secondo me è una grande ingiustizia per il calcio italiano perché una squadra forte come ilsarebbe molto avvantaggiata sulle altre”. Leggi anche : Chiariello, sulla trattativa James Rodriguez: “Scommessa pericolosa, quando ti ricapita più. Ho ricevuto…” Ag. Meret: “Grande impatto con la realtà, ha ampi margini di miglioramento” De Luca contro il Comune: “Ci dissero che avrebbero ristrutturato il San Paolo, poi…” Allenatore Primavera – Ilannuncia l’allenatore della prossima stagione. Il tweet Abano Football Trophy – Domani Inter-per il terzo posto. Brutto ...