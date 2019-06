Roma | fermato uomo che ha pestato infermiere

Roma - appena scarcerato massacra di botte infermiere al pronto soccorso : fermato dopo 4 giorni in fuga Il video : Umberto I, l’aggressione nella sala d’attesa dell’ospedale. Venerdì scorso il 41enne aveva picchiato e morso due carabinieri che lo portavano al centro d’accoglienza in vista del rimpatrio in Nigeria. Arresto convalidato, ma poi l’uomo è stato liberato