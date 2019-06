Roma | aggressione Umberto I | nigeriano pesta portantino Video choc | caccia all' uomo

Roma - aggressione choc all'Umberto I : pesta portantino - caccia a nigeriano. Era stato rimesso in libertà : Il giudice dopo il processo per direttissima non lo spedisce in carcere, come richiesto dal pm. E l'uomo, 24 ore dopo, il primo giugno, sta già massacrando di botte un...

Roma - aggressione choc all'Umberto I : pesta portantino - caccia a nigeriano. Era stato espulso : Il giudice dopo il processo per direttissima non lo spedisce in carcere, come richiesto dal pm. E l'uomo, 24 ore dopo, il primo giugno, sta già massacrando di botte un...

Roma - aggressione choc all'Umberto I : nigeriano massacra di botte un portantino e fugge : Il giudice dopo il processo per direttissima non lo spedisce in carcere, come richiesto dal pm. E l'uomo, 24 ore dopo, il primo giugno, sta già massacrando di botte un...

Roma - in un video l’aggressione alla donna trovata morta il 2 maggio a Ponte Sisto : Gli ultimi istanti di vita di Imen Chatbouri immortalati in un video. Una telecamera di videosorveglianza riprende l’aggressore dell’ex atleta tunisina, trovata morta il 2 maggio sulla banchina del Tevere, mentre attraversa la strada su Lungotevere, si ferma un attimo vicino a un’auto in sosta e poi si dirige verso la vittima, appoggiata con i gomiti al parapetto del Lungotevere. Proprio in quegli istanti l’ex atleta ...

Libia - Serraj a Roma incontra Conte 'Aiutateci a fermare l aggressione di Haftar' : Il problema però è che nessuno dei libici per il momento sembra interessato a una tregua: Haftar perché se interrompe il suo assalto entra in crisi politica assai profonda. E Serraj perché se accetta ...

Serraj a Roma - vede Conte : "Aggressione di Haftar va fermata e punita" : (A cura di E. Rossi per Formiche.net)Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riceverà a Roma Fayez Serraj, che guida il governo internazionalmente riconosciuto in Libia. Una visita lampo organizzata per chiedere un aiuto ulteriore all’Italia, affinché “si impegni molto di più e soprattutto in maniera più visibile per difendere le ragioni del governo sostenuto dalle Nazioni ...