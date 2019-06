Roland Garros – La pioggia impedisce a Djokovic di scendere in campo | Nole si dà al…

sportfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Laferma tutto al: Novakammazza il tempo lavorando a maglia con la moglie Jelena Non è stata disputata nessuna partita ieri al: gli organizzatori dello Slam francese sono stati costretti a cancellare il programma dei match, validi per i quarti di finale dei tornei maschile e femminile a causa dell’incessante. Solo nel pomeriggio, dopo diversi rinviii e una lunga attesa, gli organizzatori delhanno annunciato la loro decisione, consapevoli che ormai, anche se laavesse dato un po’ di tregua, i match non si sarebbero potuti portare a termine per via dell’oscurità. Novak, dunque, ha dovuto trovare qualcosa di alternativo da fare durante l’attesa e sui social ha mostrato a tutti i suoi fan come ha ‘ammazzato il tempo’ insieme alla moglie Jelena. ...

Eurosport_IT : FOGNINI NELLA STORIA! Con la sconfitta di Wawrinka, il ligure è sicuro di entrare in Top 10: è il terzo italiano d… - ItaliaTeam_it : FABIO VOLA AGLI OTTAVI! ?? Superato in quattro set Roberto Bautista Agut, continua l’avventura di @fabiofogna al R… - Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… -