Roland Garros 2019 | Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale del torneo junior

Roger Federer-Rafael Nadal - Semifinale Roland Garros : orario preciso d’inizio - canale tv - streaming e programma : Roger Federer e Rafael Nadal si sfideranno nella Semifinale del Roland Garros 2019, i due fuoriclasse del tennis internazionale si troveranno di fronte per un nuovo atto della loro eterna sfida che ha segnato questo sport nel terzo millennio. La partita delle partite, il confronto più bello e avvincente, il match più atteso da parte di tutti gli appassionati: l’appuntamento è per venerdì 7 giugno alle ore 12.50 quando i due contendenti ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic avanti 7-5 6-2 su Zverev - Thiem batte Khachanov 6-2 6-4 6-2. Al femminile Anisimova e Barty in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

Roland Garros 2019 : tra gli junior si esalta Flavio Cobolli. Sconfitto Lorenzo Musetti : Terzo turno per il Roland Garros juniores 2019: in campo oggi a Parigi c’erano due italiani. Ci si aspettava tantissimo da Lorenzo Musetti, testa di serie numero uno e vincitore degli Australian Open: il 17enne nativo di Carrara non è riuscito però a convincere, uscendo Sconfitto dopo una gran battaglia. A sorpresa invece si esalta Flavio Cobolli. Strepitosa la performance del 2002 nativo di Firenze: battuto il numero 2 del tabellone e 3 ...

Roland Garros – Ashleigh Barty è l’unica top 10 in semifinale : sconfitta Madison Keys in due set : Ashleigh Barty è l’unica tennista della top 10 WTA in semifinale del Roland Garros: la numero 8 al mondo supera Madison Keys in due set In un Roland Garros a dir poco fuori dalla norma, con le top player eliminate, a sorpresa, una dopo l’altra, Ashleigh Barty finisce per essere l’unica tennista della top 10 WTA ancora in corsa per il French Open. La giovane australiana, numero 8 del ranking mondiale femminile, ha avuto la meglio ...

Roland Garros – Anisimova in semifinale! Impresa della giovane americana : sconfitta un’irriconoscibile Simona Halep : Amanda Anisimova accede alla semifinale del Roland Garros: la tennista americana supera in due set Simona Halep Amanda Anisimova è la terza semifinali del Roland Garros. Dopo Konta e Vondrousova, la giovane 17enne americana accede al penultimo atto del French Open. Anisimova, numero 51 del ranking WTA, si è tolta la soddisfazione di battere la campionessa in carica, nonché la favorita numero 1 e la tennista che occupa la posizione numero 3 ...

Roland Garros 2019 : Ashleigh Barty in semifinale - battuta 6-3 7-5 Madison Keys : L’australiana Ashleigh Barty si conquista un posto nelle semifinali del singolare femminile del Roland Garros battendo col punteggio di 6-3 7-5 la statunitense Madison Keys, semifinalista l’anno scorso. Nei primi sette giochi del primo set le due tenniste perdono complessivamente 6 punti sul proprio servizio, 4 Barty e 2 Keys, ma è proprio la 24enne statunitense dell’illinois a subire il primo break all’ottavo game, in quello successivo la ...