Roland Garros 2019 | Dominic Thiem spazza via Karen Khachanov e conquista la semifinale!

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : Djokovic e Thiem in semifinale - battuti Zverev e Khachanov. Tra le donne passano Anisimova e Barty : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della dodicesima giornata di incontri del Roland Garros 2019. A Parigi, dopo la pioggia di ieri, il programma è stato chiaramente stravolto ed oggi assisteremo ai quarti di finale rimanenti del tabellone maschile e femminile. Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier apre il programma il quarto di finale femminile tra la romena testa di serie numero 3 e campionessa uscente Simona Halep e una delle ...

Roland Garros – Zverev dà battaglia per un set - poi è Djokovic show : Nole è in semifinale! : Novak Djokovic supera Alexander Zverev in 3 set e accede alla semifinale del Roland Garros: il numero 1 al mondo affronterà Dominic Thiem Dopo 2 ore e 12 minuti di match, Novak Djokovic piega le resistenze di Alexander Zverev e accede alla semifinale del Roland Garros. Il tennista serbo, numero 1 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 3 set sul talentino tedesco capace di dare battaglia solo nel primo periodo di gioco (7-5). Vinto ...

Roland Garros – Easy Thiem : l’austriaco spazza via Khachanov e raggiunge la semifinale : Dominic Thiem accede alla semifinale del Roland Garros: il tennista austriaco batte Karen Khachanov in scioltezza dopo 3 set Bastano 1 ora e 50 minuti a Dominic Thiem per staccare il pass della semifinale del Roland Garros. Il tennista austriaco, numero 4 del ranking mondiale maschile e specialista della terra rossa, ha sconfitto con facilità il numero 11 del ranking ATP, Karen Khachanov. Thiem si è imposto in scioltezza in 3 set, vinti ...

Roger Federer-Rafael Nadal - Semifinale Roland Garros : orario preciso d’inizio - canale tv - streaming e programma : Roger Federer e Rafael Nadal si sfideranno nella Semifinale del Roland Garros 2019, i due fuoriclasse del tennis internazionale si troveranno di fronte per un nuovo atto della loro eterna sfida che ha segnato questo sport nel terzo millennio. La partita delle partite, il confronto più bello e avvincente, il match più atteso da parte di tutti gli appassionati: l’appuntamento è per venerdì 7 giugno alle ore 12.50 quando i due contendenti ...

Roland Garros 2019 : Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale del torneo junior. L’azzurrino ko contro Mochizuki : Si interrompe ai quarti di finale del torneo junior del Roland Garros 2019 l’avventura del giovanissimo Flavio Cobolli. Il classe 2002 nostrano, che quest’oggi era già sceso in campo a Parigi sconfiggendo il numero 2 del seeding Jonas Forejtek, ha dovuto cedere al giapponese Shintaro Mochizuki. Un match che si è esaurito in tempi piuttosto brevi, visto il successo del nipponico per 6-1 6-2 in 51 minuti. Con questo riscontro esce di ...

