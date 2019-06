Roland Garros 2019 | Amanda Anisimova domina Simona Halep e si regala la prima semifinale

oasport

(Di giovedì 6 giugno 2019) Diciotto anni ancora da compiere eal. Un torneo da sogno per, che continua il suo meraviglioso cammino nello Slam francese, battendo la campionessa in caricain due set con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e dieci minuti di gioco. Una prestazione eccezionale della numero 51 del mondo, che hato per 50 minuti la rumena, riuscendo poi a superare il momento di difficoltà nel finale del secondo set. Dall’altra parte unamolto deludente, soprattutto nella gestione della partita e dei momenti topici, dove la numero tre del mondo doveva far valere la sua maggior esperienza. Inizio di partita equilibrato con le due tenniste che tengono abbastanza agevolmente i propri turni di servizio. Dal sesto game, però,si scatena e non lascia scampo ad. La giovane americanagli scambi, muove ...

Eurosport_IT : FOGNINI NELLA STORIA! Con la sconfitta di Wawrinka, il ligure è sicuro di entrare in Top 10: è il terzo italiano d… - ItaliaTeam_it : FABIO VOLA AGLI OTTAVI! ?? Superato in quattro set Roberto Bautista Agut, continua l’avventura di @fabiofogna al R… - Eurosport_IT : Che emozione per Caruso! La commozione dell'azzurro per la prima volta al secondo turno in un torneo del Grande Sla… -