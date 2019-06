Roberto Baggio | Non dormo bene ancora oggi per quel rigore sbagliato

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) Anche dopo 25 anni,non ha superato lo choc dela Pasadena nella finale mondiale con il Brasile di Usa ’94. “nonperl’errore. Purtroppo è successo e tali situazioni spiacevoli possono servire da lezione”, ha dettoa Belgrado dove è intervenuto in qualità di promoter ufficiale del Campus calcistico per bambini e ragazzi serbi, un progetto italiano che si tiene per il quinto anno consecutivo su iniziativa di Banca Intesa in collaborazione con l’Istituto di assicurazione DDOR di Novi Sad. “Da bambino avevo sempre sognato di giocare in nazionale una finale mondiale con il Brasile, per vendicarela persa nel 1970. Ma un conto è sognare e un conto è la realtà. E io avevo sognato una finale differente”, ha affermato l’ex campione ...

