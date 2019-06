Rivoluzionaria schiuma di metallo protegge come un’armatura d’acciaio ma con metà del peso

scienze.fanpage

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ricercatori dell'Università della Carolina del Nord in collaborazione con funzionari dell'esercito americano hanno messo a punto unaarmatura indi, chiamata CMF. Caratterizzata da sfere vuote d'acciaio o titanio immerse in una matrice di leghe metalliche, ha la stessa efficacia protettiva delle normali armature in acciaio inossidabile, ma pesa la. Migliorerà, prestazioni e consumi dei veicoli corazzati.