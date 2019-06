Rimini Wellness 2019 in 10 novità

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) 1 . JungleUP2 . Body Butterfly Method di Monya Mancuso3 . Bullsworkout4 . Calisthenics & Street Workout5 . Sambafit6 . Lo specchio posturale di TecnoBody7 . Bioginnastica Area8 . BresUP, la prima bresaola a forma di barretta9 . Glamove, lo skincare per il Fitness e la Corsa10 . Urban Sport ClubNon capisci fino in fondo la potenza difinché non ci vai. Dai social passa l’immagine di un evento divertente, dove anche i vip svelano i loro segreti di allenamento, dove Elettra Lamborghini ti fa una lezione di Zumba e incontrare campioni olimpici come Massimiliano Rosolino, Marco Orsi e Gianmarco Tamberi è semplice come fare uno squat. In verità, dal vivo è molto di più. La kermesse della riviera romagnola parla di fitness in tutte le sue declinazioni. È qui che si incontrano le nuove tendenze di un movimento che anno dopo anno coinvolge sempre più persone all’insegna di ...

asdgladiators : Scrivo solo ora di Rimini Wellness, mi sono dovuto riprendere da 4 giornate intensissime, una bellissima esperienz… - CalzettiMariucc : Di ritorno da Rimini Wellness, grazie a Loris Fornagiari per lo spazio che ha dedicato alla nostra casa editrice!… - MarcoEnricoZano : Questo è ciò che sono riuscito a portare al Rimini Wellness quest’anno. -