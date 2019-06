Rifiuti | Legambiente | ' commissione Antimafia si occupi di gestione in Sicilia' 2

Rifiuti : Legambiente - 'commissione Antimafia si occupi di gestione in Sicilia' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "La Commissione Antimafia si occupi , finalmente, delle numerose irregolarità e illeciti che circolano in Sicilia intorno alla gestione dei Rifiuti ". La richiesta arriva dal presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna che ha incontrato il presidente della commissi

10 Rifiuti per ogni metro! L'allarme di Legambiente per le spiagge : Bicchieri e piatti di plastica, mozziconi di sigarette e materiali da costruzione invadono le spiagge italiane. Per ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge, incrociamo oltre 5 rifiuti. Ce ne sono 10 per ogni metro. A rivelarlo è un'indagine di Legambiente, la Beach litter 2019, presentata lunedì, sulla spiaggia Coccia di Morto a Fiumicino.-- Secondo i dati raccolti, su 93 spiagge monitorate, una superficie di 400mila metri quadrati, ...