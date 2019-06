Repubblica | “Lotito | il giudice suo amico e la sentenza Palermo che salvò la Salernitana”

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sergio Santoro Nell’inchiesta di Perugia su Luca Palamara e gli incontri con i magistrati del Csm e i deputati del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri spunta anche il nome di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio è legato a Palamara e ai deputati Pd da una frequentazione antica. Lotito coltiva una vera e propria passione per i giudici, scrive il quotidiano. E’ legato a Sergio Santoro, presidente di sezione del Consiglio di Stato, indagato per corruzione dalla Procura di Roma nell’inchiesta sulle tangenti per aggiustare le sentenze amministrative che travolge Fabrizio Centofanti e gli avvocati Pietro Amara e Giuseppe Colafiore. La posizione di Santoro è stata archiviata ma il magistrato ha un importante legame con il presidente della Lazio: è stato ospite della sua villa a Cortina, era sul charter che il 23 aprile portava la squadra a Milano per le semifinali di coppa Italia ed ...

