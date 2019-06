Reggio Calabria | riapre il centro recupero di tartarughe marine di Brancaleone

Rinviati i concerti di Raf e Umberto Tozzi a Reggio Calabria e Ancona : info nuove date e rimborso dei biglietti : Sono Rinviati i concerti di Raf e Umberto Tozzi a Reggio Calabria e Ancona. Si tratta dell'ennesimo rinvio per il tour dei due colleghi e amici che hanno deciso di unire le forze per un live con il quale hanno ripercorso le loro rispettiva carriere e che hanno anticipato con l'inedito Come una danza. La data che avrebbe dovuto tenersi il 7 giugno al Palaprometeo di Ancona è rimandata alla doppia data dell'11 e del 12 settembre a La Mole, ...

Reggio Calabria : ferita al volto dal compagno decide di denunciare - arrestato aggressore : Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti della Questura di Reggio Calabria hanno tratto in arresto un uomo accusato di aver colpito ripetutamente al volto ed in diverse zone del corpo la propria convivente. L’intervento degli agenti, avvenuto nell'immediato, è scattato in conseguenza ad una richiesta d’aiuto effettuata dalla vittima mediante una telefonata al 113, dove la stessa dichiarava di aver subito un’aggressione da parte del convivente ...

Reggio Calabria - emessi tre provvedimenti di Daspo : Il Questore di Reggio Calabria mantiene alta l’attenzione rispetto alla necessità di assicurare che durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive sia assicurato il rispetto e la correttezza dei comportamenti di tutti i partecipanti. Dura è stata la risposta ai disordini occorsi durante l’incontro di Calcio a Cinque disputato il 18.03.19 tra la squadra “A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera” e quella della “Xenium”, valevole per il ...

Terremoto : scosse in provincia di Reggio Calabria - DATI e MAPPE : Continuano le scosse di Terremoto tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria: dopo la scossa di magnitudo 3.4 verificatasi ieri mattina nel territorio di San Pietro di Caridà, anche questa notte si sono verificati eventi tellurici nei pressi del piccolo borgo. Poco dopo la mezzanotte l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato 8 scosse, con magnitudo compresa tra 1.1 e 1.9 e ipocentro tra 9 e 19 km. Dal Terremoto ...

Cannabis : controllati 51 negozi a Reggio Calabria - sequestrati 3 locali a Caserta : Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, dopo la decisione della Corte di Cassazione che ha stabilito che commercializzare i prodotti derivati dalla Cannabis light è reato, hanno condotto a Reggio Calabria un'operazione interforze negli esercizi commerciali interessati al fine di acquisire campioni della merce in vendita da sottoporre alle analisi chimiche per la verifica della quantità di principio attivo presente. Sono ...

Terremoto Reggio Calabria - scossa di magnitudo 3.4 a San Pietro di Caridà : Nuova scossa di Terremoto, dopo lo sciame sismico di qualche giorno fa, con epicentro a San Pietro di Caridà, al confine tra la provincia di Reggio e quella di Vibo. L'ipocentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità con magnitudo 3.4. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione.

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria : avvertita dalla popolazione : Alle 11:14 di oggi, 1° Giugno 2019, una Scossa di terremoto di magnitudo 3.4 della Scala Richter ha interessato un'area interna dell'appennino meridionale calabrese, fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Più precisamente, secondo quanto riferisce l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), l'evento avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sud-est rispetto al comune di San Pietro di Caridà, nell'alta ...

Terremoto - scossa in Calabria : epicentro in provincia di Reggio [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 11.14. L’epicentro è stato localizzato 3 Km a Sud Est di San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, mentre l’ipocentro a soli 9.7 Km di profondità. Nei giorni scorsi altre scosse avevano interessato la zona. Tra i Comuni vicini all’epicentro vi sono Laureana di Borrello, Galatro, Melicucco, ...

International Space Forum : The Mediterranean Chapter a Reggio Calabria : La Sala degli Organi collegiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato il meeting del Comitato organizzatore del IV International Space Forum (ISF), che si terrà a Reggio Calabria il 5 settembre 2019. Sono intervenuti i rappresentanti dell’Università Mediterranea, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, del Comune di Reggio Calabria e i delegati di ASI (Agenzia Spaziale Italiana) ...

Nicodemo Liotti - dal commissariato di Modica alla Digos di Reggio Calabria : Nicodemo Liotti ex dirigente del commissariato di Polizia di Modica andrà alla Digos di Reggio Calabria. Oggi l'assegnazione ufficiale

Terremoto in Calabria - sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia dopo la forte scossa della notte [MAPPE] : Un vero e proprio sciame sismico sta interessando la Calabria meridionale dopo la scossa di Terremoto che stanotte all’1:31 ha scatenato il panico con migliaia di persone in fuga dalle loro abitazioni tra le Serre e la piana di Gioia Tauro dove il risentimento sismico della scossa principale (di magnitudo 3.6) ha raggiunto il 5° grado della scala Mercalli. Da quel momento si sono verificate molte altre scosse, l’ultima pochi minuti ...

