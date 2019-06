Reddito di cittadinanza | navigator e precari | cortocircuito lavoro

Giuseppe Conte risponde all'Ue : "Nessun taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza" : Quota 100 e Reddito di cittadinanza non si toccano, neppure dopo la "strigliata" di Bruxelles. Giuseppe Conte è chiaro: "il taglio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza non è assolutamente all'ordine del giorno. Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa, visto che alcune somme

Conti pubblici - Conte : “Escluso qualsiasi taglio a quota 100 e Reddito di cittadinanza. Misure restano intatte” : Il taglio a quota 100 e reddito di cittadinanza “non è assolutamente all’ordine del giorno”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti italiani ad Hanoi. “È da escludere qualsiasi taglio a Misure di protezione sociale perché si prefigurano risparmi di spesa, questo significa che abbiamo accantonato somme che sono sovradimensionate. Quindi nessun taglio, quelle Misure restano intatte“, ha ...

Procedura d’infrazione Ue - Tria rassicura : “Reddito di cittadinanza e quota 100 non si toccano” : Il ministero dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che il reddito di cittadinanza e la quota 100 non verranno toccate dal governo, nonostante la Procedura d'infrazione proposta dalla Commissione europea con tanto di critiche nei confronti dell'anticipo pensionistico introdotto con la legge di Bilancio.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : oltre un milione e 200 mila domande : Sono 1.252.148 le domande di Reddito di cittadinanza presentate al 30 maggio. I dati arrivano dall'Inps. Sono state già lavorate oltre 960mila domande

Nel 2019 da Reddito di cittadinanza e «quota 100» risparmi per 1 - 3 miliardi : Nella nota di replica di Palazzo Chigi alla commissione Ue si afferma che «la minor spesa» per «le più cospicue misure adottate dal Governo nel corso dell'anno» risulterà «ragionevolmente pari ad un ulteriore 0,07 per cento del Pil»...

Lettera Ue all'Italia : probabile la richiesta di procedura di infrazione | Reddito di cittadinanza e quota 100 nel mirino : La commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa

La lettera della Commissione UE all’Italia : bocciati Reddito di cittadinanza e quota 100 : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.Continua a leggere

