Pronostico Stati Uniti vs Ecuador | Quarti di Finale Mondiale U-20 08-06-2019 e Analisi

Pronostico Francia vs Stati Uniti - Ottavi di Finale Mondiale U-20 04-06-2019 e Analisi : Il Pronostico e l’Analisi di Francia-Stati Uniti, Ottavi di Finale Mondiale U-20; Martedì 4 Giugno, ore 17.30Mondiale U-20 / Francia / Stati Uniti / Analisi – Allo Zdzislaw Krzyszkowiak Stadium va in scena la sfida valevole per gli Ottavi di Finale che mette di fronte la Francia agli Stati Uniti.Come arrivano le due squadre?Francia / Stati Uniti/ Mondiale U-20 – I padroni di casa di giornata hanno chiuso a punteggio pieno ...