Pro Recco-Hannover pallanuoto | Champions League 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla

Pallanuoto : Michael Bodegas lascerà la Pro Recco dopo la Champions League. “È il momento di una nuova sfida” : Colpo di scena in casa Pro Recco. La compagine ligure al termine delle Final Eight di Hannover di Champions League dovrà investire sul mercato per andare a caccia di un nuovo centroboa. lascerà infatti i campioni d’Italia Michael Bodegas, italo-francese stella della Nazionale guidata da Sandro Campagna: è arrivata oggi infatti la decisione del giocatore di dire addio, tramite un post su Facebook, alla banda guidata da Rudic. A pesare sulla ...

Pallanuoto - Final Eight Champions League 2019 : Pro Recco-Hannover - un quarto di finale morbido per i liguri : Domani scatterà la Final Eight della Champions League di Pallanuoto: ad Hannover andranno in scena i quarti di Finale e la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A nella fase eliminatoria, incontrerà nel primo turno ad eliminazione diretta proprio i padroni di casa tedeschi della Waspo Hannover. I liguri non sono certamente spaventati dall’affrontare la squadra padrona di casa, dato che nella prima fase hanno vinto tutte le partire, ...

Pallanuoto - Final Eight Champions League 2019 : Programma - orari e tv. Il calendario completo : presenti Recco - Brescia e Sport Management : Concluso il campionato italiano, prima di pensare alle Nazionali, per la Pallanuoto maschile è tempo di assegnare la Champions League. La Final Eight si disputerà ad Hannover, in Germania da giovedì 6 a sabato 8 giugno: la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A sfiderà proprio i padroni di casa nei quarti di Finale. Molto difficili gli incontri delle altre due italiane qualificate: il Brescia dovrà vedersela contro i greci ...

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : Brescia-Pro Recco 10-11. Per i liguri il 14° titolo consecutivo : A Trieste l’epilogo è il più spettacolare tra quelli che ci si potesse attendere: lo Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto va alla Pro Recco, che al termine di una partita combattutissima batte per 11-10 il Brescia e conquista il tricolore numero 33, il 14° consecutivo. I liguri terminano il primo quarto avanti 4-3, ed arrivano a metà gara sul 6-5. Il break decisivo è figlio della terza frazione, chiusa dai campioni d’Italia avanti ...

Pallanuoto - Finale Scudetto Serie A1 2019 : l’atto conclusivo che tutti attendevano. Brescia e Pro Recco per il tricolore : L’ora del sesto rendez-vous stagionale, il più importante, è arrivato: oggi alle ore 16.00 Brescia e Pro Recco si giocano lo Scudetto numero 100 della storia della Pallanuoto italiana. A Trieste va in scena l’atto conclusivo più scontato, ma anche quello più bello che potesse esserci in questo momento. Cinque confronti in stagione, con quattro successi dei liguri (due in Champions, uno in campionato ed uno nella Finale di Coppa ...

Brescia-Pro Recco - Finale Scudetto pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Andrà in scena oggi, domenica 26 maggio, alle ore 16.00 a Trieste, la Finale Scudetto della Serie A1 di pallanuoto: il Brescia ha chiuso in testa la regular season, ma ha sofferto in semiFinale contro il Posillipo, mentre dall’altra parte del tabellone la Pro Recco, seconda classificata, ha spazzato via venerdì la Sport Management. La partita che assegnerà il tricolore avrà inizio alle ore 16.00 e sarà trasmessa in diretta tv su ...

Pallanuoto - A1 2019 : la finale sarà tra Pro Recco ed AN Brescia. I lombardi battono a fatica il Posillipo : Una sfida molto più intensa di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia: il Posillipo non risente delle fatiche dei quarti di finale di ieri ed impone il proprio gioco nella semifinale della Final Six di Trieste valida per l’assegnazione dello scudetto dell’A1 di Pallanuoto maschile. I campani, che affrontavano la testa di serie numero 1 del torneo, i campioni della regular season, l‘AN Brescia, sono usciti sconfitti al ...

Pallanuoto - Final Six 2019 : Sport Management-Roma 14-6. Mastini in semifinale con la Pro Recco : Tutto secondo pronostico: anche senza l’infortunato Damonte e lo squalificato Luongo (squalifica ridotta, sarà in acqua in semiFinale) la Sport Management asfalta per 14-6 la Roma nel primo quarto di Finale della Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto che si sta disputando a Trieste, e domani affronterà la Pro Recco. Questo risultato fa qualificare in Europa Posillipo ed Ortigia, protagoniste del secondo quarto di Finale di ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : Brescia e Pro Recco - a voi! Attenzione ai Mastini… : Domani scatterà a Trieste la Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: le due favorite sono senz’altro Brescia e Pro Recco, ma questa volta ad aver vinto la regular season, seppur grazie ad una sconfitta a tavolino patita dai liguri, sono stati i lombardi, che avranno così strada abbastanza spianata fino alla Finale scudetto. Brescia infatti è già in semiFinale, dove attende la vincitrice tra Posillipo ed Ortigia, e ...

Pallanuoto - Final Six Serie A1 2019 : Brescia e Pro Recco - a voi! Attenzione ai Mastini… : Domani scatterà a Trieste la Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto maschile: le due favorite sono senz’altro Brescia e Pro Recco, ma questa volta ad aver vinto la regular season, seppur grazie ad una sconfitta a tavolino patita dai liguri, sono stati i lombardi, che avranno così strada abbastanza spianata fino alla Finale scudetto. Brescia infatti è già in semiFinale, dove attende la vincitrice tra Posillipo ed Ortigia, e ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco-Stella Rossa 21-6. Liguri a punteggio pieno verso Hannover : Si conclude a punteggio pieno la fase a gironi della Pro Recco nella Champions League di Pallanuoto: i Liguri in 14 partite hanno raccolto tutti i 42 punti a disposizione, gli ultimi tre contro i serbi della Stella Rossa, battuta 21-6, formazione che, al contrario, chiude mestamente a quota 0 con 14 sconfitte. Nella bellissima scenografia di Firenze va in scena una gara a senso unico, decisa già dopo il primo quarto. In acqua da titolare ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : pasticcio della CAF - slitta il verdetto su Pro Recco-Posillipo : Quella di oggi, lunedì 6 maggio, non sarà, al contrario di quanto ci si attendeva, una data molto importante per la Serie A1 di Pallanuoto: era attesa proprio per la data odierna infatti la sentenza della CAF su Pro Recco-Posillipo, gara della seconda giornata che non si disputò a Sori per un problema ad una pedana mobile che si era bloccata. La sentenza non ci sarà: la Corte d’Appello Federale, che si era vista cancellare la prima ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : la Pro Recco ai quarti con l’Hannover - ufficiale il programma della Final Eight : ufficiale il programma della Final Eight della Champions League di Pallanuoto, che si disputerà ad Hannover, in Germania da giovedì 6 a sabato 8 giugno: la Pro Recco, assoluta dominatrice del Girone A sfiderà proprio i padroni di casa nella sfida dei quarti di Finale. Unica altra squadra certa del proprio piazzamento è il Ferencvaros, che attende la vincente del Girone B. Già qualificate, ma in attesa di conoscere il piazzamento Finale Brescia, ...

Tutti gli Atleti sono scesi a bordo piscina con la maglia 'Pro Recco for Autism' : Non si può vincere l'autismo ma possiamo stare assieme e provare a creare un mondo che sia pronto per prendersi cura dei loro figli che sono ormai i nostri ragazzi. Non carità ma tempo, opere e ...