Prato | Salvini anticipa arresti dei carabinieri | Procura irritata

Salvini ci ricasca. Anticipa gli arresti di Prato e irrita la procura : Continua ad essere teso il clima tra Matteo Salvini e la magistratura. Il leader leghista Anticipa (di nuovo) la procura annunciando gli arresti di alcuni cittadini cinesi mentre le operazioni erano ancora in corso, come aveva fatto già nel dicembre 2018, attirando le critiche di Armando Spataro.“Si erano fronteggiati a Prato con coltelli e pistole per il controllo della prostituzione: dieci cinesi, tra cui sei clandestini, ...

Elezioni comunali Prato 2019 - ho smesso di pensare a quanto prenderà Salvini e ho fatto politica : Ho cominciato questa campagna elettorale all’apice del Salvinismo. Come una moda, il culto del “Capitano” sembrava avesse irrimediabilmente contagiato i più. Da me, a Prato, funziona così per i locali della movida, siccome una città di duecentomila abitanti non ha abbastanza viveur per riempire sempre tutti i locali, allora si gira come gira la moda. Per qualche mese alcuni locali sono completamente pieni ed altri completamente vuoti, poi ...

Salvini : per stuPratori soluzione è castrazione chimica : Roma – “Vigliacco e infame, altro che ‘richiesta di asilo’. Gli stupratori meritano pene certe e castrazione chimica. E se sono clandestini vanno rispediti al loro Paese. Grazie al Decreto Sicurezza questo delinquente e’ avviato verso l’espulsione!”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno. L'articolo Salvini: per stupratori soluzione è castrazione chimica proviene ...

Matteo Salvini lancia una raccolta firme per introdurre la castrazione chimica per gli stuPratori : Matteo Salvini è tornato, in seguito all'episodio di violenza sessuale avvenuto a Viterbo, a parlare di castrazione chimica per i pedofili e gli stupratori, non trovando però l'appoggio dell'alleato di governo. E ha rilanciato l'idea della castrazione chimica attraverso una raccolta firme che si terrà nel fine settimana.Continua a leggere

Salvini : no tolleranza per pedofili e stuPratori - castrazione chimica oltre alla galera : Roma – “Nessuna tolleranza per pedofili e stupratori: la galera non basta, ci vuole anche una cura. Chiamatela castrazione chimica o blocco androgenico, la sostanza e’ che chiederemo l’immediata discussione alla Camera della nostra proposta di legge, ferma da troppo tempo, per intervenire su questi soggetti. Chiunque essi siano, bianchi o neri, giovani o anziani, vanno puniti e curati”. Lo dice il vicepremier e ...

Casapound - Salvini contro gli stuPratori di Viterbo : "Serve la castrazione chimica" : Dopo l'arresto di due militanti di Casapound per violenza sessuale di gruppo su una donna di 36 anni, il vicepremier Matteo Salvini è tornato a invocare l'introduzione della castrazione chimica per pedofili e stupratori. Proprio sul caso dei due ventenni di Viterbo, dei quali uno è consigliere comun