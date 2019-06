Ponte Morandi | opposizioni contro commissario | “Sappiamo novità dai media | così

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sono rimaste inevase le principali domande ‘politiche’ rivolte dall’opposizione, in consiglio comunale di Genova, alstraordinario per la ricostruzione di, assente durante la commissione consiliare dedicata allo stato di avanzamento del maxi-cantiere della Val Polcevera. “Siamo costretti a conoscere ledei lavori suianziché in consiglio comunale o attraverso i canali ufficiali della struttura commissariale – denuncia la consigliera Pd Cristina Lodi – e questo continuo rilasciare dichiarazioni anche contrastanti tra loro crea allarmismo e confusione che in questo momento non servono a nessuno”. Quello che ha potuto confermare Roberto Tedeschi, direttore generale dei lavori della struttura commissariale, è che la demolizione delle ‘pile’ 10 e 11 di quel che resta delè prevista con esplosione per lunedì 24 giugno, e ...

