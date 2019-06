Pelosi: "Vorrei vedere Trump in galera"

"Non vogliosotto impeachment, lo voglioin prigione". Lo ha detto, secondo quanto riporta 'Politico',la speaker della Camera Usa,Nancy,all'incontro con il presidente della Comm.Giustizia,Nadler,e con gli altri dem che guidano diverse inchieste della Camera sulla presidenza di. Obiettivo dichiarato da Nancyè sconfiggerenel 2020 e arrivare alla sua incriminazione da privato cittadino. La via dell'impeachment ora sarebbe rischiosa, dividerebbe il Paese e non avrebbe sostegno bipartisan, dice.(Di giovedì 6 giugno 2019)