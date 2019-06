Partite Mondiale Francia 2019 | ecco il calendario

lanotiziasportiva

(Di giovedì 6 giugno 2019): come vederlel’elenco delledella fase a gironi deldi calcio femminile “”.Lesaranno trasmesse tutte quante sui canali Sky sport e alcune sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport).Le squadre che saranno ammesse alla fase ad eliminazione diretta saranno le prime 2 classificate per ogni girone e le 4 migliori tra le terze classificate.gli appuntamenti per gruppi GRUPPO AVenerdì 7 giugno 21:00-Corea del SudSabato 8 giugno 21:00 Norvegia-NigeriaMercoledì 12 giugno 15:00 Nigeria-Corea del Sud 21:00-NorvegiaLunedì 17 giugno 21:00 Nigeria-21:00 Corea del Sud-Norvegiaper il saperne di più sulle squadra appartenenti al Gruppo A clicca qui.GRUPPO BSabato 8 giugno 15:00 Germania-Cina 18: Spagna-Sud AfricaMercoledì 12 giugno 18:00 Germania-SpagnaGiovedì 13 giugno 21:00 Sud ...

faithheda_ : RT @croanaswhore: Domani inizia il mondiale femminile e ci saranno tre partite al giorno già mi trema il culooo - mameofan : RT @AterAlbus_it: Domani comincia il mondiale femminile in Francia ?????? Quali partite seguire? Chi sono le calciatrici migliori? Cosa aspet… - AterAlbus_it : Domani comincia il mondiale femminile in Francia ?????? Quali partite seguire? Chi sono le calciatrici migliori? Cosa… -