Papà sbranato da un cane mentre tenta di salvare la figlia dai morsi dell’animale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Robert Joseph Quick , un uomo statunitense di 33 anni padre di due figli, è morto ieri dopo aver salvato la vita a suadi 5 anni vittima di un attacco al volto da parte di uninferocito. A darne notizia è stata la polizia di Fort Madison, in Iowa, chiamata con la massima urgenza dai vicini di casa di Quick. Quando gli agenti sono arrivati sul posto intorno alle 10 e 30 del mattino si sono trovati di fronte a una scena orribile: il trentatreenne era disteso a terra sul prato del giardino della sua abitazione e unmolto grande e aggressivo gli era sopra e lo mordeva alla gola. Gli agenti si sono subito resi conto che l'animale non avrebbe mai mollato la presa e per questo hanno estratto la pistola e gli hanno sparato, uccidendolo.