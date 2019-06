Panchina Genoa | a breve l’incontro con Andreazzoli

Panchina Genoa - dubbi di Preziosi su Prandelli : 4 nomi a sorpresa per il sostituto [FOTO] : 1/6 Francesca Soli/LaPresse ...

Panchina Genoa - si decide il futuro : incontro tra Prandelli e la dirigenza : futuro incerto. Il girone di ritorno del Genoa ha tutt’altro che entusiasmato, tra situazioni di campo ed extracampo che – mischiandosi – hanno portato i rossoblu vicini alla retrocessione. Da capire quindi cosa la società deciderà di fare per quanto riguarda la Panchina, visto che per Prandelli è scattato il rinnovo automatico previsto in caso di salvezza: un altro anno di contratto a circa un milione a stagione. Il ...

Panchina Genoa - i tifosi propongono… Gattuso : lanciato l’hashtag “#ringhiotogenoa” : Ieri l’ufficialità dell’addio coi rossoneri, dopo aver sfiorato la Champions League. Adesso Rino Gattuso è libero, potendo decidere di accordarsi con qualsiasi altra squadra. Allo stesso tempo, tra le squadre che probabilmente continueranno con un altro allenatore, c’è il Genoa, salvatosi per miracolo dopo un girone di ritorno deludente. In attesa di capire che ne sarà del futuro di Prandelli, i tifosi rossoblu iniziano a ...

Panchina Genoa - Pedullà : 'Preziosi ha una lista di nomi tra cui quello di Andreazzoli' : Con l'imminente rinnovo contrattuale tra Leonardo Semplici e la Spal, il Genoa di Enrico Preziosi dovrà cercare altrove il successore di Cesare Prandelli. Dando ormai per scontata la risoluzione contrattuale con l'ex allenatore della Nazionale Italiana si susseguono una serie di voci legate al nuovo mister del grifone. In queste ultime ore sono iniziati a circolare diversi nomi. L'ultimo in ordine cronologico è quello di Aurelio Andreazzoli. ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le ultime sulla Panchina del Genoa - Di Lorenzo al Napoli - il tesoretto del Torino : LE ultime sulla panchina DEL Genoa – Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare Prandelli, con una società non proprio convintissima di continuare con l’ex Ct della Nazionale. In tal senso, arriva un tweet eloquente da parte del noto giornalista Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo fa sapere di un’imminente rottura tra Prandelli e il Genoa, con questi ultimi già proiettati verso il ...

Panchina Genoa - il tweet di Di Marzio è eloquente : via Prandelli - il primo nome è un altro tecnico della Serie A [FOTO] : Una salvezza, sofferta, dopo un girone di ritorno disastroso. Il tutto, intorno ad un ambiente tutt’altro che tranquillo, con la contestazione dei tifosi contro la proprietà, l’annuncio della messa in vendita e i primi interessamenti. Ma intanto per il Genoa è momento di iniziare a pensare alla prossima stagione, a partire dalla Panchina. Qualche ora fa vi avevamo detto dei dubbi in merito alla permanenza da parte di Cesare ...

Panchina Genoa - dubbi sulla conferma del tecnico Prandelli : Panchina Genoa – Salvezza con il brivido per il Genoa, il club rossoblu ha raggiunto l’obiettivo grazie al pareggio in trasferta contro la Fiorentina e la vittoria dell’Inter contro l’Empoli. Adesso è il momento di programmare il futuro con l’intenzione di non commettere più gli stessi errori, sono tanti i nodi da sciogliere a partite dal futuro dell’allenatore Cesare Prandelli, negli ultimi giorni il ...

Fiorentina - Montella non sarà in Panchina contro il Genoa : squalifica Montella Fiorentina. Manca ormai una sola giornata alla conclusione di questo campionato e la Fiorentina, impegnata in casa contro il Genoa, è chiamata a vincere se vuole avere l’assoluta sicurezza della permanenza in Serie A. I viola dovranno però affrontare l’impresa senza il sostegno del loro tecnico: Vincenzo Montella. L’allenatore campano è stato infatti […] L'articolo Fiorentina, Montella non sarà in ...

Fiorentina - due turni di squalifica per Montella : contro il Genoa non sarà in Panchina : Fiorentina, due turni di squalifica per Vincenzo Montella dopo la sfuriata nel secondo tempo della gara contro il Parma La Fiorentina giocherà la sfida salvezza con il Genoa senza Vincenzo Montella in panchina. Il tecnico dei viola è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo “per avere, al 48° del secondo tempo (del match contro il Parma, ndr), con atteggiamento minaccioso e intimidatorio, rivolto agli ufficiali di ...

Panchina Genoa - arriva la decisione su Prandelli : ribaltone imminente [DETTAGLI] : Panchina Genoa – Momento di caos in casa Genoa, la sconfitta contro il Torino è destinata a portare conseguenze pesantissime. Nel dettaglio il presidente Preziosi avrebbe perso la fiducia nei confronti dell’allenatore Cesare Prandelli, il tecnico è reduce da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, solo tre reti realizzate in nove partite. Per l’esonero di Prandelli a questo punto è solo questione di ...

Genoa - ambiente poco tranquillo : Prandelli rischia - ennesimo cambio in Panchina? : Sicuramente non sarebbe un evento strano. La permanenza di Prandelli al Genoa potrebbe non essere così certa. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, i risultati sono anche la conseguenza di una situazione poco tranquilla legata all’ambiente rossoblu, tra cui la contestazione dei tifosi che hanno disertato il Ferraris contro il Torino. E così, non pare essere del tutto saldo il posto in panchina dell’ex CT ...

Clamoroso in casa Genoa : potrebbe saltare la Panchina di Prandelli : Genoa, Cesare Prandelli potrebbe essere esonerato dalla proprietà del Grifone: un nuovo cambio in panchina si prospetta all’orizzonte La panchina del Genoa vive sempre sul filo del rasoio ed anche in questa annata ricca di alti e bassi se ne stanno vedendo delle belle. Adesso a traballare è Cesare Prandelli, il quale non ha avuto l’impatto atteso sulla squadra ed ora rischia l’esonero nonostante manchi poco al termine del ...