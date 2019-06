Pamela Prati e la storia del padre | la showgirl viene smascherata ancora una volta

Marisa Laurito e il caso Pamela Prati : ‘Mi sposai anch’io per finta’ : Non solo Pamela Prati. Anche Marisa Laurito ha alle spalle un finto matrimonio. La storia che la riguarda, però, è del tutto diversa rispetto a quella della showgirl del Bagaglino. A raccontarlo è lei stessa dalle pagine di Oggi come riporta NapoliToday.it: “Una volta, da ragazza, mi sposai anch’io per finta, ma è una cosa che nulla aveva a che vedere con questa storia di agenti, soldi, ospitate, spettacolo” confessa la ...

Storie Italiane - Pippo Franco difende la Prati e ce l’ha con la D’Urso : «Ha detto che ho visto la Madonna. Un senso di solitudine ha spinto Pamela a costruire un caso» : Pippo Franco - Storie Italiane Attacco (interrotto) a Barbara D’Urso nella puntata odierna di Storie Italiane. Pippo Franco, ospite del programma mattutino di Eleonora Daniele, ha infatti espresso il suo punto di vista sulla nota vicenda delle nozze fake di Pamela Prati e non ha evitato di lanciare una frecciatina al fulmicotone sul modo in cui la conduttrice di Live – Non è la D’Urso sta affrontando il caso mediatico ...

Sono state tutte e tre! Pamela Perricciolo contro Eliana Michelazzo e Pamela Prati : Una lunga intervista è andata in onda ieri sera a Live-Non è la D’Urso e ha voluto dare una svolta sulla vicenda di Pamela Prati che ora si sta allargando a macchia d’olio e sta coinvolgendo principalmente le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ultima delle tre a raccontare la sua verità, Pamela Perricciolo, quella che fino a ieri sembrava essere la mente (sempre secondo i racconti delle altre due e ...

Pamela Prati - la bugia sul padre “ballerino di flamenco” e i racconti dei suoi compaesani : FQ Magazine Caduta Libera, ecco quanto deve sborsare Mediaset al 'campionissimo' del quiz di Gerry Scotti Stavolta Mark Caltagirone non c’entra. E non ci sono di mezzo matrimoni finti o figli in affido inesistenti. Ma stando al settimanale Chi, Pamela Prati avrebbe portato avanti per anni anche un’altra bugia, a dire il vero meno forte ma ...

Pamela Prati si è inventata la storia del padre : ecco chi era (davvero) : L’ultima bugia di Pamela Prati è stata svelata da Chi di Alfonso Signorini. Questa volta nessun matrimonio finto, nessuna Donna Pamela, nessuna Eliana Michelazzo. Tantomeno i ‘figli’ Rebecca e Sebastian. In questo caso c’entra il padre della showgirl sarda, Paolo Cantara. La Prati, di lui, infatti disse che “era un ballerino di flamenco spagnolo”. Ma non sarebbe vero. Ed è bastato poco per scoprire la verità. ...

Pamela Prati inchiodata da Chi di Alfonso Signorini : la sconcertante menzogna su suo padre : L'ultima balla di Pamela Prati svelata da Chi di Alfonso Signorini. E no, in questo caso non c'entrano nulla né Mark Caltagirone né le finte nozze, ma il padre della showgirl sarda. La Prati, di lui, infatti disse che "era un ballerino di flamenco spagnolo". Ma non sarebbe vero. La versione viene sm

MARK CALTAGIRONE/ Marisa Laurito sul caso Pamela Prati : 'Anch'io finsi di sposarmi' : MARK CALTAGIRONE è diventato il personaggio dell'anno: il presunto fidanzato di Pamela Prati a Live - Non è la d'Urso? Il commento di Marisa Laurito sulla vicenda

SEBASTIAN CALTAGIRONE/ Donna Pamela 'Prati ha finto di essere da sempre sua madre' : SEBASTIAN CALTAGIRONE, nuove rivelazioni di Pamela Perriciolo sul finto figlio in affido dell'inesistente Mark CALTAGIRONE e di Pamela Prati.

Pamela PRATI/ Fingeva di essere in casa con Mark Caltagirone? Perricciolo 'scioccata' : PAMELA PRATI nell'occhio del ciclone. L'ex agente PAMELA Perricciolo ha vuotato il sacco: showgirl Fingeva di essere con Mark Caltagirone?

Pamela Prati - Pamela Perricciolo mostra le chat : inquietante - cos'era arrivata a inventarsi la showgirl : Un altro colpo tragico per Pamela Prati. Si parla ancora della sua finta relazione con Mark Caltagirone, il suo promesso sposo immaginario. Ne parla una delle due agenti della showgirl sarda, Pamela Perricciolo, che intervistata da fanpage.it mostra delle chat private piuttosto inquietanti. In quell

Caso Pamela Prati - nuove accuse a distanza fra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : C'erano una volta due amiche nonché socie, ora amiche e socie non lo sono più. Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo fino a poco tempo fa unite nel lavoro, oggi le due si lanciano accuse l'una contro l'altra.Ormai aperto (anzi, rotto) il vaso di pandora sull'inesistenza di Mark Caltagirone, la proprietaria dell'Aicos Management e la sua socia non perdono tempo per portare alla luce particolari che rendono ancora più intricata una situazione ...

Pamela Prati - l'ex Max Bertolani : "Anche quando stava con me rilasciò un'intervista per dire che ci eravamo sposati" : Max Bertolani, ex-compagno di Pamela Prati, è recentemente riapparso in televisione per fornire la propria testimonianza sulla bufera mediatica che ha travolto la donna. Dopo aver parlato a Live - Non è la d'Urso e a Storie Italiane, lo sportivo è stato raggiunto nelle scorse ore anche dai microfoni di Radio Cusano Campus per parlare della relazione che ha avuto con la stella del Bagaglino a cavallo tra gli anni '90 e 2000: Io e Pamela Prati ...

Marisa Laurito - rimpianto per Domenica In e matrimonio finto ma non come Pamela Prati : Marisa Laurito ha parlato del caso Pamela Prati e confessa che da ragazza anche lei si è sposata per finta. L’attrice ha infatti rivelato al magazine Oggi un episodio della sua vita che ricorda in qualche modo la vicenda delle finte nozze tra Marco Caltagirone e la showgirl sarda: Onestamente della vicenda di Pamela Prati non ci ho capito niente. Però devo anche dire che non ho interesse al privato di Pamela Prati. Una volta, da ragazza, ...

Patrizia De Blanck contro Pamela Prati/ 'È un'ottima attrice - non è una vittima' : Patrizia De Blanck attacca Pamela Prati in un'intervista a Nuovo: 'la conosco bene, è un'ottima attrice e di certo non è una vittima'.