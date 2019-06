Palermo | 9 arresti nella famiglia mafiosa Carini | anche il capo Antonino Di Maggio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Associazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Con queste accuse nove esponenti dellasono state arrestati in provincia didagli agenti della squadra mobile. Tra i destinatari delle misure c’èDi, ritenuto ildella cosca. Gli inquirenti hanno scoperto che i mafiosi controllavano il territorio in modo capillare, raccogliendo il pizzo da negozianti, artigiani e commercianti, che prima di intraprendere qualsiasi attività dovevano ottenere l’autorizzazione della. Mafia Foggia, blitz in 10 province contro i clan di San Severo: 54. Guerra per la droga in Capitanata ed estorsioni Le misure cautelari, emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, sono state eseguite nell’ambito di una vasta ...

matteosalvinimi : Decine di arresti contro la mafia pugliese, sequestri per più un milione di euro nel reggino perché in odore di ‘nd… - poliziadistato : Palermo, duro colpo a 'cosa nostra' e ai vertici della famiglia Carini Numerosi arresti da parte di #Squadramobile… - repubblica : Carini, in manette il nuovo capo del clan. Blitz della squadra mobile, 9 arresti -