Padova | sgomberata famiglia congolese | tensioni con manifestanti

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Federico Garau A quanto pare gli stranieri, già sfrattati da altre abitazioni, non pagavano l'affitto da tempo. Le operazioni di sgombero sono state intralciate da alcunidei centri sociali, che hanno protestato in difesa dellaMomenti di tensione questa mattina a, per la precisione in zona Porta Trento, dove si è verificato lo sgombero di un'abitazione occupata abusivamente da unadi extracomunitari. L'immobile in questione è un appartamento sito al piano terra di una palazzina di via Palestro, al civico 36. Secondo quanto riferito da “Il Gazzettino”, gli stranieri occupavano l'abitazione da tempo, dopo essere stati allontanati da altre sistemazioni, e da mesi non pagavano l'affitto. Ecco il perché dei numerosi avvisi di sfratto, reso effettivo quest'oggi. Intorno alle 9 di stamani gli agenti della questura sono intervenuti insieme ad ...