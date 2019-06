Orsini FederlegnoArredo | Sicilia nona regione per imprese attive filiera

Made in Italy : Orsini (FederlegnoArredo) - 'dovrà essere sempre più green' (3) : (Tv) - Quindi, sul fronte dei numeri il presidente di FederlegnoArredo ha ricordato che "In un contesto economico che per il 2018 ha registrato notevoli preoccupazioni sia sul versante interno che su quello internazionale, le imprese della filiera legnoarredo segnano un risultato positivo. La produz

Made in Italy : Orsini (FederlegnoArredo) - 'dovrà essere sempre più green' : Mogliano Veneto (Tv), 29 mag. (AdnKronos) - "Dallo spread alto in Italia non guadagna nessuno. Per questo siamo preoccupati, E quindi speriamo che sia finalmente finita questa campagna elettorale continua, e la prossima manovra economica prenda misure concrete per lo sviluppo del Paese". Lo ha sotto

Made in Italy : Orsini (FederlegnoArredo) - 'dovrà essere sempre più green' (2) : (Tv) - Tra i temi aperti ancora sul tavolo rimane per Orsini: "il pacchetto di agevolazioni fiscali per prodotti semilavorati composti per il 75 p.c. da materia riciclata che finalmente andrà a premiare il riutilizzo del legno all'interno della nostra filiera perchè - ha tenuto a ribadire Orsini - c