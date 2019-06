Omeopatia | condannati i genitori del bimbo morto per otite curata senza farmaci

vanityfair

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sono passati due anni dalla morte di Francesco. Aveva appena 7 anni. Viveva a Cagli in provincia di Pesaro-Urbino. Morì il 27 maggio del 2017 per unabatterica bilaterale. L’unica cura a cui era stato sottoposto non era fatta di, solo. Per questo ora sono statia tre mesi di carcere, con pena sospesa, i suoi. Sono stati accusati di concorso in omicidio colposo aggravato. I loro avvocati hanno già preannunciato ricorso in appello Idel bambino lo avevano affidato alle cure di un medico pesarese Massimiliano Mecozzi, specializzato in. Il, così hanno raccontato, aveva avuto benefico dall’ed erano preoccupati per i troppi cicli di antibiotici fatti dal piccolo. Il dottore aveva consigliato soltanto prodotti omeopatici, non gli antibiotici che avrebbero invece potuto guarire l’poi degenerata invece in ...

