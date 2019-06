Oltre 30 giochi saranno presenti al PC Gaming Show 2019

eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Il PCè sempre stata una conferenza sottovalutata all'E3, ma quest'anno sarà più grande che mai, segnalabolt. Secondo PC Gamer, che ospiterà lo, ci30 diversiprotagonisti. Sappiamo già che lo sviluppatore di Sniper Elite, Rebellion, sarà presente con Evil Genius 2 e un titolo non annunciato. Anche Tripwire Interactive tornerà per condividere i dettagli su Maneater. Si terrà anche una sessione di domande e risposte per Borderlands 3 e gli spettatori potranno inviare le proprie domande dal vivo per ricevere risposta da Gearbox sul palco.Paradox Interactive presenterà Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 e Age of Wonders: Planetfall; Digital Extremes sarà presente con Warframe e un'anteprima dell'espansione Empyrean (precedentemente nota come Railjack); Frontier Developments mostrerà un trailer in-game per Planet Zoo e altro ancora. Anche ...

