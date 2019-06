Offline i server di Fortnite oggi 6 giugno | arriva l’aggiornamento 9 20

I server di Fortnite Offline questa mattina per l'arrivo della patch 9.20 : La prossima patch di Fortnite sta arrivando e Epic Games ha comunicato ufficialmente quando sarà disponibile l'aggiornamento v9.20. Come riportato da Fortnite Intel, la patch arriverà oggi, 6 giugno, e i server saranno offline a partire dalle ore 10 italiane per la consueta manutenzione.Non sappiamo molto sulla patch v9.20 se non che "Storm Flip" verrà aggiunto al gioco. Inoltre, Epic ha comunicato che tutti gli acquisti con denaro reale ...

I server di Fortnite Offline questa mattina per l'arrivo della patch 9.10 : La pubblicazione della patch v9.10 di Fortnite è stata a lungo attesa dai fan in quanto Epic ha promesso molte correzioni con l'aggiornamento. Ora, finalmente, le informazioni sul downtime per l'update sono state rivelate dagli sviluppatori.Come segnala Fortnite Intel, Epic ha comunicato attraverso l'account Twitter ufficiale che la patch 9.10 arriverà oggi, 22 maggio, e i server saranno offline a partire dalle ore 10.L'immagine della scarpa ...

I server di Fortnite Offline questa mattina per l'arrivo della patch 9.01 : Come riporta Fortnite Intel, la prossima patch per Fortnite arriverà a breve e Epic Games ha appena annunciato quando i server saranno offline. Sembra che questa patch non sarà un semplice aggiornamento di contenuti.Gli aggiornamenti di contenuti per Fortnite generalmente non richiedono tempi di inattività (downtime) e download, ma la patch v9.01 sembra essere un po' diversa.Il contenuto dell'update è ancora sconosciuto, sappiamo solamente che ...