Offerte Vodafone e Passa a Vodafone Giugno 2019

Vodafone annuncia le Offerte per usare il 5G - con anche un'opzione da 5 euro al mese : Dopo aver annunciato l'avvio dell'offerta commerciale 5G in Italia, Vodafone annuncia quali saranno tariffe disponibile per privati e utenti business.

Vodafone lancia il 5G in Italia : ecco Offerte - smartphone e città : Vodafone annuncia il lancio della rete 5G in Italia a partire da Milano (con 28 comuni dell'area metropolitana), Torino, Bologna, Roma e Napoli.

Offerte internet casa giugno 2019 : Adsl e fibra Tim - Vodafone - Wind : Offerte internet casa giugno 2019: Adsl e fibra Tim, Vodafone, Wind Dopo aver visto le migliori promozioni mobile di giugno 2019, andiamo a visualizzare le Offerte internet casa proposte da Tim, Wind e Vodafone per questo mese. Tra Adsl e fibra, alcuni pacchetti già noti negli altri mesi sono stati rinnovati anche a giugno 2019, mentre sono da considerare anche le promozioni del momento e i termini di scadenza per l’attivazione tramite ...

Rilancio di Vodafone per Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Galaxy S10 Plus : le Offerte di giugno : Arrivano in queste ore ulteriori offerte Vodafone dopo quelle riportate lo scorso fine settimana per tutti coloro che stanno cercando un nuovo smartphone a prezzo vantaggioso, a partire da modelli come i vari Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 Plus. Si tratta di un contesto diversi rispetto a quello precedentemente linkato, se non altro perché quanto trapelato oggi 4 giugno si lega alla campagna Happy Black. Proviamo dunque ad ...

Vodafone Happy Black aggiorna l'elenco di smartphone disponibili con lo sconto e aggiunge due Offerte Costa Crociere : Fino al 15 giugno gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy Black hanno la possibilità di acquistare nuovi smartphone a prezzi scontati. Ecco quali

Vodafone rimodula altre due Offerte - che costeranno 1 - 98 euro in più dal 27 giugno : Ecco le quattro offerte coinvolte dalla nuove rimodulazioni Vodafone che costeranno 1,98 euro in più al mese!

Tim - Wind e Vodafone : Offerte mobile internet e minuti a giugno 2019 : Tim, Wind e Vodafone: offerte mobile internet e minuti a giugno 2019 A inizio giugno 2019 è venuto il momento di dare uno sguardo alle migliori offerte mobile proposte da Tim, Wind e Vodafone per questo mese. Andremo quindi a vedere offerte dedicate a chi vuole attivare un nuovo numero, nonché i classici pacchetti promossi in bella evidenza sui siti ufficiali delle principali compagnie telefoniche (leggi qui le offerte mobile di maggio). ...

Migliori Offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da individuare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina […]

Ecco le Offerte per attivare un nuovo numero con Vodafone - Wind e TIM : A giugno chi desidera attivare un nuovo numero senza richiesta di portabilità con Vodafone, Wind o TIM avrà la possibilità di usufruire di speciali offerte

Da Huawei Y6 2019 a Samsung Galaxy A20 : Vodafone potrebbe offrire delle Offerte speciali : Secondo alcune indiscrezioni, Vodafone potrebbe proporre ad alcuni clienti l’acquisto di smartphone di fascia bassa con sconti abbastanza interessanti. L’iniziativa dovrebbe iniziare il primo giugno e propagarsi fino al 30 dello stesso mese. I prodotti dovrebbero essere acquistabili in un’unica soluzione e non, come invece ci capita di vedere spesso nelle promozioni degli operatori, a […] L'articolo Da Huawei Y6 2019 a ...

Nessuno escluso dalle rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e Tre da giugno 2019 : tante Offerte coinvolte : Sarà un'estate minata e ricca di insidie quella che ci apprestiamo a toccare con mano per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre. Aumenti per tutti, tranne con Iliad, ma anche il rischio di potenziali truffe come abbiamo avuto modo di riscontrare nella giornata ieri. Nel corso delle ultimissime settimane sono emerse indicazioni importanti per il pubblico da parte dei vari operatori. In alcuni casi le offerte coinvolte sono ...

Ecco le Offerte Vodafone Special coinvolte nelle famigerate rimodulazioni del 15 luglio : Le famigerate rimodulazioni di Vodafone cominciano ad avere un destinatario. Spuntano due dei nomi delle offerte telefoniche coinvolte nei rincari del 15 luglio, nomi che fanno parte della gamma delle Vodafone Special.

Quale operatore rimodula di più le Offerte? Ecco i dati su Vodafone - TIM - Wind - Tre e Iliad : Quali operatori hanno fatto più rimodulazioni delle loro offerte telefoniche mobili negli ultimi tempi? Analizziamo il comportamento di TIM, Vodafone, Wind, Tre, Iliad e dei vari operatori virtuali.

Vodafone è pronta a contrastare Iliad con nuove Offerte e si gode la crescita della rete fissa : Nel corso della conferenza in cui il gruppo Vodafone ha presentato i risultati finanziari, si è parlato anche di Iliad e delle strategie per tornare competitivi.