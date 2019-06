Nuovo allenatore Milan | ultime notizie | accordo con Giampaolo

termometropolitico

(Di giovedì 6 giugno 2019)conDopo l’addio di Gattuso, ilha finalmente scelto la nuova guida tecnica. Si tratta di Marco, ora pronto per abbandonare la Sampdoria dopo tre buone stagioni e sposare ilcorso rossonero. Manca solo l’ufficialità dell’affare, dopo che le parti hanno trovato l’finale. Andiamo a vedere i dettagli. LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma: suggestione Icardi, ma è colpa dell’Inter: i dettagli del contratto del tecnico Marcosi trasferirà dunque al, dove firmerà un contratto di durata biennale con un’opzione valida per il terzo anno che scatterebbe al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per quanto riguarda la parte economica, l’ormai ex tecnico sampdoriano – come riportato da ...

Inter : ?? | UFFICIALE Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter! #WelcomeAntonio - Sport_Mediaset : #Juventus - Il nuovo allenatore prenda nota: #CR7 deve diventare ancora più letale. Il portoghese sempre più attacc… - PescaraCalcio : ?? | OFFICIAL ??? Luciano #Zauri è il nuovo allenatore del Pescara. #LucianoZauri has been appointed the new Pescara… -