Nuoto – Squalifica di 3 mesi per Andrea Vergani | il nuotatore azzurro era stato trovato

Nuoto - Filippo Magnini dopo la squalifica : “Lotterò fino all’ultimo - strano che Federica Pellegrini non sia stata ascoltata” : dopo la conferma della squalifica di 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping per assunzione o tentata assunzione di sostanze dopanti, l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ieri ha convocato una conferenza stampa ed ha espresso i suoi pensieri a riguardo di una vicenda che, a suo dire, non ha basi solide e si poggia su nulla di concreto. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, infatti, ha espresso infatti grande ...

PallaNuoto - Final Six Serie A1 2019 : non ci sarà Stefano Luongo - squalificato fino al 5 giugno! : Brutta tegola per la BPM Sport Management in vista della Final Six che da domani a Trieste metterà in palio lo scudetto della Serie A1 di Pallanuoto: è stato squalificato per quindici giorni dal Tribunale Federale quella che è la principale bocca da fuoco dell’attacco dei Mastini, ovvero Stefano Luongo. Una squalifica dovuta ai social, per un post polemico apparso su Facebook all’indomani della Final Eight di Coppa Italia (in ...

Nuoto : Ruta Meilutyte si ritira a 22 anni. La campionessa lituana rischiava una squalifica per aver saltato tre controlli antidoping : Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Nuoto. La campionessa olimpica nei 100 rana femminili di Londra 2012 Ruta Meylutite ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. L’atleta, che appena 15enne era salita sul gradino più alto del podio a Cinque Cerchi, ha deciso di dire basta a 22 anni, essendo reduce da un periodo molto complicato. La lituana, che vanta anche un oro nei 100 e un argento nei 50 rana nei Mondiali 2013 a ...

Nuoto - confermati i 4 anni di squalifica a Filippo Magnini per tentato uso di sostanze dopanti : Il Tribunale Nazionale Antidoping ha confermato la squalifica di 4 anni comminata a Filippo Magnini per tentato uso di sostanze dopanti. Come riporta l’Ansa, l’appello sulla vicenda ha dato ragione alla Procura di Nado Italia: secondo le 50 pagine di motivazioni inviate agli avvocati degli imputati, l’atleta si faceva assistere dal dottor Guido Porcellini. Assolto invece il suo compagno di squadra Michele Santucci, 5 anni ...

Nuoto - Ruta Meilutyte evita tre controlli anti-doping : rischia una pesante squalifica : Una ennesima brutta notizia scuote il mondo del Nuoto. La lituana Ruta Meilutyte, campionessa olimpica (a 15 anni) e detentrice del record del mondo dei 100 rana, ha saltato ben tre controlli anti-doping e, di conseguenza, rischia di subire una pesante squalifica. La situazione per la vincitrice di Londra 2012 non è certo edificante, dato che secondo quanto riportato dalla Federazione Nuoto della Lituania, avrebbe evitato tre controlli a ...

Nuoto - la possibile squalifica di Andrea Vergani : questione di etica sportiva : Siamo in procinto di gustare le cibarie del pranzo di Pasqua e si cercherà di godere delle varie prelibatezze senza esagerare per non mettere a repentaglio la prova costume. Fisico ben allenato e rigore ferreo sono i requisiti per gli atleti di alto livello, per massimizzare il risultato ed esprimere il 100% delle proprie qualità in gara. Nel Nuoto, sport di pura prestazione per eccellenza, la cura dei particolari è ancor di più un fattore ...

Nuoto - Andrea Vergani e la positività alla cannabis. Quanti mesi di squalifica rischia? Andrà ai Mondiali? : Andrea Vergani è stato sospeso in via cautelare perché è risultato positivo al THC Metabolita, principio attivo della cannabis. Un test antidoping svolto durante i recenti Campionati Italiani Assoluti ha purtroppo rivelato una concentrazione superiore ai 150 nanogrammi per millilitro consentita dalla Wada e così il nuotatore più veloce al mondo nel 2019 sui 50 metri stile libero si è dovuto fermare. Il 21enne, bronzo agli ultimi Europei sulla ...

Nuoto - doping - positivo alla cannabis Andrea Vergani : rischia 6 mesi di squalifica : Il nuotatore milanese, autore della miglior prestazione stagionale al mondo sui 50 metri stile libero, è stato trovato positivo alla cannabis. Vergani, che ha conquistato un bronzo agli Europei la scorsa estate, rischia una squalifica tra i 4 e i 6 mesi. Se le controanalisi confermeranno la positività Vergani non parteciperà ai Mondiali 2019.Continua a leggere