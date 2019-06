Novità sulle eSIM in Italia su iPhone? Riscontro Vodafone e petizione

optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Potremmo definirla una situazione paradossale, quella della mancata commercializzazione dellein. Da mesi,pagine di OM, stiamo seguendo la vicenda della non disponibilità delle cosiddette schede telefoniche virtuali, in particolar modo per glidi ultima generazione. Ad oggi 6 giugno, la situazione risulta essere alquanto stagnante e certamente negativa per tanti user. Al lancio degliXS a settembre scorso, insieme poi anche agliXR, si era messa molto in evidenza la natura dual SIM dei nuovi melafonini che prevedevano si una sola SIM fisica ma anche una seconda virtuale, appunto l'e-SIM. Da allora, purtroppo proprio le speciali schede telefonico insono state messe a disposizione solo dama solo per l'Apple Watch e non per gli smartphone di Cupertino. L'ultimo feedback ufficiale diin merito alla ...

