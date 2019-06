Nostalgia estiva | te lo ricordi | il Festivalbar?

wired

(Di giovedì 6 giugno 2019) C’è stato un tempo in cui l’arrivo della vacanze estive significava una cosa sola: l’inizio del Flbar. Dalle piazze d’Italia la manifestazione canora ci ha tenuto compagnia per decenni fin dal 1964, diventando negli anni Novanta vera e propria trasmissione di culto e un fenomeno televisivo-culturale. Nel mondo che vorrei in questi giorni ripartirebbe una nuova stagione da qualche luogo random della costiera italica, come Lignano Sabbiadoro, la cui fama ha beneficiato del Flbar; purtroppo dobbiamo accontentarci disbiaditi e vecchi video, ma se pensate di essere veri fan, provate a rispondere alle domande del nostro quiz nostalgico:: te lo, il Flbar? Wired.

