Nola | bambino di tre mesi piange nel reparto di pediatria ma le infermiere lo ignorano e

Nola - presidente di una Onlus violenta bambino per sette anni : arrestato : In seguito ad alcune indagini scrupolose, svolte dalla Procura della Repubblica di Nola, nella giornata odierna si è proceduto all'arresto di un ex presidente di una Onlus accusato di un grave reato. L'uomo, ad oggi 72enne, secondo quanto riportato dal sito Sky Tg 24, avrebbe violentato per anni un minore residente in una casa famiglia di Togoville, che si occupa di aiutare i bambini dell'Africa in difficoltà. L'ex presidente, che in realtà ...