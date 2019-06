Nokia 3 2 e Nokia 4 2 ora sono acquistabili in Italia per 149 | 99 e 199 | 99 euro

Nokia 2.2 con Android One è ufficiale : è il più economico a ricevere Android Q : HMD Global ha annunciato ufficialmente Nokia 2.2, smartphone Android One super-economico che sarà il meno costoso di tutti a ricevere Android Q. L'articolo Nokia 2.2 con Android One è ufficiale: è il più economico a ricevere Android Q proviene da TuttoAndroid.

Anche per Nokia 3 arriva l'aggiornamento ad Android 9 Pie : HMD Global ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento che porta l'ultima versione del sistema operativo mobile di Google Anche sul piccolo Nokia 3

Nokia 5.2 e Nokia 6.2 in arrivo il 6 giugno in un evento a Milano : HMD Global ha iniziato ad inviare gli inviti alla stampa per un evento in programma per il 6 giugno a Milano: sono in arrivo il Nokia 5.2 e il Nokia 6.2

HMD Global pronta con due nuovi smartphone : ecco Nokia 5.2 e Nokia 6.2 : Nelle scorse ore si è diffusa l'anticipazione secondo cui a breve il produttore lancerà due nuovi smartphone: stiamo parlando di Nokia 5.2 e Nokia 6.2

Nokia 9 PureView - Nokia 4.2 e Nokia 3.2 sono certificati Android Enterprise Recommended : Con l'aggiunta di Nokia 9 PureView, Nokia 4.2 e Nokia 3.2 (3-32GB), HMD Global può vantare la gamma più estesa di smartphone appartenenti al programma Android Enterprise Recommended certificato da Google con ben 14 dispositivi in grado di offrire un'eccellente esperienza a livello aziendale e di soddisfare le differenti esigenze di business.

Ecco tante nuove funzioni in arrivo nell'app Fotocamera Nokia : c'è anche la Modalità notte : La Fotocamera degli smartphone Nokia è stata aggiornata alla versione 95.9.0100.03 di recente con alcune novità nascoste molto interessanti, che sicuramente piaceranno ai suoi utilizzatori.

Nokia 4.2 : un completo ed economico smartphone acquistabile a 169 euro : Arriva in Italia uno smartphone di fascia medio-bassa con schermo da 5,71 pollici e sistema operativo Android 9 Pie

Arriva una pioggia di offerte su smartphone Android One : Nokia 8.1 - LG G7 One - Motorola One - Xiaomi Mi A2 Lite e tanti altri : Arriva una pioggia di offerta su smartphone Android One: Nokia 8.1, LG G7 One, Motorola One, Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 9 PureView. Interessati?

Nokia 4.2 è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale da oggi al prezzo di 169 - 99 euro : Nokia 4.2, smartphone di fascia medio-bassa del marchio finlandese guidato da HMD Global, è disponibile all'acquisto sul sito ufficiale a partire da oggi.

Nokia 8110 - Whatsapp è arrivato sul banana phone - : ... trattenendo invece dall'acquisto compulsivo chi sapeva di non poter fare a meno dell'app di messaggistica più utilizzata al mondo. Anche Alberto Colombo, General Manager di HMD Global Italia, ne è ...

Presto il Nokia Wasp : che tipo di device sarà? : HMD Global non intende interrompere la produzione di smartphone Nokia, ed è pronta a dare alla luce il nuovo Nokia Wasp. Il dispositivo ha fatto la propria apparizione nel database dell'ente statunitense FCC, con sigla 'TA-1191', in versione singleSIM (cosa che lascia suppore ce ne sarà anche un esemplare DualSIM, come ormai molto spesso capita), come riportato dal portale specializzato 'gizchina.com'. La certificazione non rivela molto sulle ...

L'FCC certifica il Nokia Wasp - smartphone di fascia bassa che potrebbe essere lanciato con il nome di Nokia 2.2 : Dal database dell'FCC (l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni) arrivano interessanti informazioni relative a Nokia Wasp

Nokia TA-1182 con Snapdragon 429 e batteria da 4.000 mAh ottiene la certificazione FCC : Nokia TA-1182 ha appena ottenuto la sua certificazione da parte della FCC rivelando un SoC Qualcomm Snapdragon 429 e una batteria da 4.000 mAh.

Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A9 (2018) cominciano a ricevere le patch di maggio - Nokia 8.1 quelle di aprile : Samsung Galaxy Note 8 e A9 (2018) cominciano a ricevere le patch di maggio, Nokia 8.1 quelle di aprile. Purtroppo però non sono ancora arrivate in Italia...