NOA POTHOVEN Non aveva bisogno della morte ma di amici veri

Il mistero della morte della 17enne olandese NOA POTHOVEN : è stata eutanasia oppure si è lasciata morire? : Nelle ultime ore, sta facendo molto discutere il caso di Noa Pothoven, ragazza olandese che a 17 anni ha deciso di mettere fine alla sua vita a causa dell’”insopportabile sofferenza” che provava dopo ripetuti abusi subiti quando era ancora una bambina. La giovane è morta domenica 2 giugno ma la vicenda rimane poco chiara e avvolta nel mistero. I media olandesi non avevano dato molto rilievo alla notizia, che invece ha fatto il giro del mondo ...

Caso NOA POTHOVEN : l’esercizio della libertà può essere doloroso - ma quale sarebbe l’alternativa? : (foto: Getty Images) Noa Pothoven era giovane e soffriva di una grave depressione, di anoressia e di stress post traumatico. Lo scorso dicembre lo aveva raccontato qui (è in olandese ma Google translate funziona abbastanza bene). “Pensano che sia troppo giovane per morire e che dovrei aspettare di avere 21 anni, ma non posso più aspettare“, aveva detto. Era stata ricoverata molte volte, aveva tentato più volte di uccidersi, i ...

NOA POTHOVEN - la 17enne a cui l’Olanda ha negato l’eutanasia. Ecco cosa prevede la legge per adulti e minori : Un caso che sta scuotendo la stampa internazionale, ma che non si profila né come eutanasia né come suicidio assistito. Noa Pothoven, la 17enne olandese che ha scelto di non mangiare e non bere più per mettere fine alle sue sofferenze, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata assistita nelle ultime ore da un’equipe medica per non soffrire. La ragazza – che soffriva di depressione, anoressia e stress post-traumatico a ...

NOA POTHOVEN - cosa sappiamo finora della morte della 17enne olandese : il cortocircuito mediatico sull’eutanasia : La drammatica vicenda della giovane Noa Pothoven, 17enne olandese morta la scorsa domenica ha fatto il giro del mondo, facendo deflagrare il dibattito sull’eutanasia legale. Mentre sul web e in tv fazioni di “pro choice” e “pro life” si affrontano sul tema tra chi difende la libertà di decidere di porre fine alla propria esistenza e chi invece sottolinea l’orrore di “uccidere” una minorenne, la ...

NOA POTHOVEN - SUICIDIO DI STATO IN OLANDA?/ Papa : "eutanasia sconfitta per tutti" : Noa POTHOVEN è morta davvero per eutanasia? Papa Francesco 'sconfitta per tutti'. Media Olanda 'si è lasciata morire di fame', spunta clinica specializzata

Tra 10 giorni morirò. Vivo ma non respirò più! L’ultimo messaggio su Instagram di NOA Pothoven : "Voglio arrivare dritta al punto: entro un massimo di 10 giorni morirò. Dopo anni di continue lotte, sono svuotata. Ho smesso di mangiare e bere da un po' di tempo, e dopo molte discussioni e valutazioni, ho deciso di lasciarmi andare perché la mia sofferenza è insopportabile. Respiro, ma non Vivo più". Sono parole durissime quelle che Noa Pothoven ha scritto sul proprio profilo Instagram pochi giorni prima del suo decesso, avvenuto la scorsa ...

La morte di NOA POTHOVEN e la grande domanda : è questa la vera libertà? : La triste vicenda di Noa Pothoven, la ragazza olandese che ha chiesto l’eutanasia in seguito a una violenza sessuale subita da bambina con gravissime conseguenze psichiche e ha smesso di mangiare e bere fino alla morte assistita dai famigliari e da alcuni medici, suscita un dolore acuto e un profond

"NOA Pothovensi si è lasciata morire rifiutando il cibo e l’acqua" - le parole del giornalista che per primo ha seguito il caso : Noa Pothoven si è lasciata morire “rifiutando il cibo e l’acqua”. “Sentiva di non avere nessuna altra opzione”, ha raccontato al Corriere della Sera e a una giornalista di Politico Paul Bolwerk, il giornalista che per primo ha dato notizia della morte della 17enne sul quotidiano olandese De Gerderlander. Tecnicamente quindi non si tratterebbe di eutanasia legale. Nei suoi ultimi giorni, Noa è ...

NOA POTHOVEN a 17 anni chiede l’eutanasia a seguito delle sofferenze psichiche successive ad uno stupro : “Non cercate di convincermi che sto sbagliando, questa è la mia decisione ed è definitiva”. Così Noa Pothoven a soli 17 anni sceglie il suicidio assistito in casa e da l’ultimo addio su Instagram. Dopo aver sofferto per anni dopo lo stupro che aveva subito da bambina ha richiesto l’eutanasia, pratica prevista nei Paesi Bassi, e che le era stata respinta vista la sua giovane età e i problemi legati alla sfera psicologica. ...

NOA POTHOVEN ha smesso di mangiare e bere : così è morta la 17enne olandese : La ragazza aveva chiesto l’eutanasia che le era stata rifiutata due anni fa. Ha scelto quindi di lasciarsi morire rifiutando ogni cura. I genitori hanno accettato la scelta

NOA POTHOVEN - Cappato : “Non è stata eutanasia - Olanda non la prevede per minori depressi. Lei ha smesso di nutrirsi” : “La legislazione olandese non prevede l’eutanasia per i minori depressi, come nel caso di Noa Pothoven. La ragazza si è lasciata morire, sospendendo pasti e acqua, con i genitori accanto. Ribadisco che è un’azione legale anche in Italia”. A dirlo, ospite di Alessandro Milan a Uno nessuno 100Milan, su Radio24, l’esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, commentando la notizia ...

Il Vaticano piange la morte di NOA POTHOVEN - Marco Cappato chiede chiarezza : "Non c'è stata nessuna eutanasia" : “La morte di Noa è una grande perdita per qualsiasi società civile e per l’umanità. Dobbiamo sempre affermare le ragioni positive per la vita”. Anche il Vaticano, attraverso un tweet della Pontificia Accademia della Vita, piange la scomparsa di Noa Pothoven, la diciassettenne che ha deciso di morire per non essere mai riuscita a superare la tragedia delle violenze sessuali subite in giovane ...

Eutanasia - Marco Cappato : «NOA POTHOVEN si è lasciata morire di fame e sete» : Noa Pothoven, la ragazza olandese di 17 anni che ha chiesto l'Eutanasia nel suo Paese perché depressa in seguito agli abusi sessuali subiti da bambina non avrebbe ottenuto...