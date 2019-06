Neymar | il video con Najila Trindade Presunto stupro | Bolsonaro | ' Mi fido di lui'

Neymar - spunta video con Najila Trindade/ Accuse di stupro : solidarietà da Verratti : Neymar, video con Najila Trindade Mendes de Souza, che lo accusa di stupro. "Mi ha aggredita e violentata". Ma il padre del brasiliano...

La modella accusa di nuovo Neymar di stupro : “Mi ha girato…”. Poi spunta video : La modella che accusa Neymar di stupro ha rilasciato un'intervista esclusiva alla tv brasiliana Sbt (Sistema Brasileiro de Televisao), in cui racconta nei dettagli quanto avvenuto con il campione del Paris Saint Germain (Psg). "Chiedo giustizia, mi ha fatto molto male, sono traumatizzata per questo oggi, voglio che paghi per quello che ha fatto". Najila Trindade Mendes de Souza si è definita “una persona ordinaria che lavora, studia, una ...

La modella che accusa Neymar di stupro ha diffuso un video in cui lo schiaffeggia in camera da letto : Emergono nuovi dettagli sul caso Neymar. Najila Trindade Mendes, la modella che accusa il brasiliano di stupro e aggressione, ha parlato ad una tv brasiliana, la Sbt, della faccenda. Inoltre “Record Tv”, un’altra emittente televisiva brasiliana, ha reso pubblico un video che riprende i due in una stanza di albergo il giorno dopo la presunta aggressione. Nel video la modella colpisce il giocatore del Psg.“Sai perché ...

Neymar accusato di stupro - spunta il video di un secondo incontro. In albergo le accuse urlate dalla modella : “E’ stata un’aggressione e uno stupro”, ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che accusa il campione brasiliano Neymar di averla stuprata. La giovane, che si è definita una modella, ha spiegato che voleva avere una relazione con la stella del Psg. Ma Neymar l’ha picchiata e violentata quando si sono incontrati a Parigi. “Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui”, ha ...

VIDEO – Dal Brasile - Neymar accusato di stupro - reagisce così : pubblica i messaggi intimi : Neymar accusato di stupro Sono davvero pesanti le accuse che arrivano dal Brasile nei confronti di Neymar. Il brasiliano è accusato di violenza sessuale da una ragazza che lo stesso attaccante aveva invitata a Parigi lo scorso maggio.La reazione del brasiliano a tutto questo è stata quella di rispedire al mittente le accuse, pubblicando sul proprio profilo Instagram un VIDEOmessaggio nel quale ha mostrato la lunga serie di messaggi, VIDEO ...

Stupro Neymar - il brasiliano si difende e pubblica la chat con la ragazza che l’ha accusato [VIDEO] : Neymar si difende. In un video pubblicato nella notte sui social, l’attaccante del Paris Saint Germain replica all’accusa di Stupro presentata da una donna a Santo Amaro, distretto di San Paolo, per un fatto del 15 maggio scorso. Ecco le sue parole. Clamoroso Neymar, brasiliano nei guai: accusa di Stupro nei suoi confronti! [DETTAGLI] “Sono accusato di Stupro, una parola brutta e forte, ed è triste ricevere ...