News Grande Fratello | caso bestemmia Francesca De André | la decisione

Trani News - La Balestra gigante proietta una palla infuocata verso il mare con grande successo di pubblico : Dal sapere enciclopedico, senza confini tra arte e scienza, Leonardo è stato precursore anche di Galilei e Newton. Il suo genio era spinto dalla brama di capire il mondo che egli scandagliava ...

Grande Fratello News - tutte le notizie della quarta settimana : Tra amori e veleni, ecco le ultime notizie dalla Casa del Grande Fratello. La prossima puntata va in onda lunedì alle 21.30...

Grande Fratello : Daniele e Martina più vicini - ma lui ha paura di farle del male. Leggi le News : Daniele e Martina al Grande Fratello potrebbero presto diventare la prima coppia della 16esima edizione. Su di loro però ci sono parecchi dubbi da parte degli spettatori! Molti infatti hanno notato che Daniele si... L'articolo Grande Fratello: Daniele e Martina più vicini, ma lui ha paura di farle del male. Leggi le news proviene da Gossip, news, VIPs, Anticipazioni, Reality.

News Grande Fratello - Francesca si scaglia contro Jessica fuorionda : lei in lacrime : Grande Fratello 16, lite tra Francesca De Andrè e Jessica Mazzoli in diretta su Canale 5 Ieri sera, nella puntata del Gf 16, Francesca De Andrè e Jessica Mazzoli hanno litigato durante la diretta con Barbara d’Urso. Ovviamente non abbiamo visto tutto ieri, ma oggi nel daytime sono andate in onda altre scene dello scontro! Abbiamo […] L'articolo News Grande Fratello, Francesca si scaglia contro Jessica fuorionda: lei in lacrime ...

News Grande Fratello - Jessica e Kikò litigano nella notte : c’entra Ricky Martin : Grande Fratello, Kikò e Jessica litigano ancora una volta: è successo stanotte Sembrava essere tornata la calma tra Kikò e Jessica, ma le ultime News sul Grande Fratello parlano di un nuovo scontro fra i due! Tutto è avvenuto stanotte e per una incomprensione, che nel loro caso è sfociata in un litigio. Anche qualche […] L'articolo News Grande Fratello, Jessica e Kikò litigano nella notte: c’entra Ricky Martin proviene da Gossip e Tv.

News Grande Fratello - lite tra Erica e Daniele : le lacrime per l’ex : Grande Fratello, Erica e Daniele: lite nel Camping, la Piamonte in lacrime Al Grande Fratello, scoppia la lite tra Erica e Daniele. I due gieffini, insieme ad Audrey, si trovano nel Camping Carmelita. Ed ecco che nel corso di questi ultimi giorni, la Piamonte ha rivelato di essere rimasta molto male di fronte ad alcune […] L'articolo News Grande Fratello, lite tra Erica e Daniele: le lacrime per l’ex proviene da Gossip e Tv.

News Grande Fratello - Ivana e Mauro Icardi : “Non mi riconosce” : Ivana e Mauro Icardi, nuovi retroscena sul loro rapporto al Gf 16 Ivana, al Grande Fratello 2019, ha parlato per l’ennesima volta di suo Fratello Mauro Icardi: più volte si confessa con le sue nuove compagne e ogni volta dice di voler ritornare ad avere un ottimo rapporto con lui. Questa esposizione mediatica le permetterà […] L'articolo News Grande Fratello, Ivana e Mauro Icardi: “Non mi riconosce” proviene da Gossip e ...

News Grande Fratello - Jessica Mazzoli in lacrime : sfogo improvviso in Casa : Grande Fratello, Jessica Mazzoli crolla: il primo sfogo nella Casa con i concorrenti Jessica Mazzoli al Grande Fratello ha già versato le prime lacrime. Non c’è da stupirsi, perché pure se sono passati pochi giorni da quando è iniziata la 16esima edizione, Jessica ha una figlia e inizia ad averne nostalgia. E no, non avrebbe […] L'articolo News Grande Fratello, Jessica Mazzoli in lacrime: sfogo improvviso in Casa proviene da Gossip e ...